В Салехарде горит гаражный комплекс «Лагуна»
В Салехарде произошло возгорание гаражного комплекса «Лагуна». Сейчас огнем охвачено 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«В 21:15 в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе „Лагуна“… На данный момент тушение пожара продолжается, площадь ориентировочно составляет 600 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.
К моменту прибытия пожарных наблюдался густой черный дым из-по кровли одного из гаражей. Причина возгорания устанавливается. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
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