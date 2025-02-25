В Салехарде загорелся гаражный комплекс. Видео

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В Салехарде горит гаражный комплекс «Лагуна»
В Салехарде горит гаражный комплекс «Лагуна» Фото:

В Салехарде произошло возгорание гаражного комплекса «Лагуна». Сейчас огнем охвачено 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В 21:15 в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе „Лагуна“… На данный момент тушение пожара продолжается, площадь ориентировочно составляет 600 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства.

К моменту прибытия пожарных наблюдался густой черный дым из-по кровли одного из гаражей. Причина возгорания устанавливается. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

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В Салехарде произошло возгорание гаражного комплекса «Лагуна». Сейчас огнем охвачено 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. «В 21:15 в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в гаражном комплексе „Лагуна“… На данный момент тушение пожара продолжается, площадь ориентировочно составляет 600 квадратных метров», — написано в telegram-канале ведомства. К моменту прибытия пожарных наблюдался густой черный дым из-по кровли одного из гаражей. Причина возгорания устанавливается. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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