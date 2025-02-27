Борьба с «наливайками» и новые правила для таксистов: что изменится в ЯНАО с 1 марта

С 1 марта 2025 года жителя Ямала ощутят изменения в нескольких региональных и федеральных законах. Нововведения касаются продажи энергетиков и разливного алкоголя, такси, управляющих компаний и защиты детей от употребления опасных веществ. О новых правилах, одобренных депутатами — в материале URA.RU.
Детей ограничат в покупке газосодержащих товаров и энергетиков
С 1 марта в силу вступает закон, запрещающий продавать несовершеннолетним товары, которые дети могут использовать для сниффинга — это вид токсикомании, при котором человек вдыхает пары углеводородных сжиженных газов. Теперь ямальские дети не смогут самостоятельно приобрести зажигалки, баллончики с газом, переносные электроплиты и другие подобные товары.
Труднее станет и покупка энергетиков — их и другие неалкогольные напитки с тонизирующим эффектом больше нельзя продавать в школах, колледжах, больницах, музеях, стадионах, фитнес-центров и подобных социальных объектов. Власти ожидают, что нововведение защитит молодое поколение от негативного влияния таких продуктов.
Возмещение за нереализованные отгулы и бонусы для наставников
С началом весны сотрудники ямальских организаций, подрабатывающие наставниками младших коллег, начнут получать вознаграждение. То, на каких условиях организовано наставничество, должно быть прописано в трудовом договоре или в допсоглашении к нему.
Тем, кто был уволен с работы, но не успел использовать все отгулы, — будут платить. По старым правилам работодатели были обязаны только предоставлять дополнительный выходной за труд в нерабочее время, а по новым — выдавать денежную компенсацию за все неиспользованные отгулы, образовавшиеся после работы в выходные и праздники.
Ужесточение правил для таксистов, домовладельцев и держателей «наливаек»
С завершением зимы владельцы частных домов станут обязаны регистрировать свою недвижимость сразу после ее возведения или реконструкции. В случае если собственник не обладает правами на землю, где стоит его дом, ему будет необходимо либо выкупить ее, либо взять в аренду.
Ямальский парламент также утвердил ужесточение норм для заведений с разливным алкоголем, которые называют «наливайками». Продажа алкоголя в точках, находящихся в многоквартирниках запрещается с 22:00 до 10:00. Законодатели надеются, что число жалоб на шумных сограждан по ночам сократится. Исключение составят рестораны — в них продажу спиртного не ограничили.
Усиливаются требования к организаторам пассажирских перевозок. Теперь ямальцев можно будет возить на машинах с экологическим классом не ниже третьего. Отличить легальные авто можно будет по шашечному поясу на кузове.
Предохранение от кредитов и надзор за управляющими компаниями
С 1 марта жители России смогут установить самозапрет на кредиты. Воспользоваться услугой или отменить ее можно будет в МФЦ и на «Госуслугах». Пользоваться самозапретом можно неограниченное количество раз — все его применения будут отражаться в кредитной истории.
Недобросовестные УК будут вносить в специальный список. С 1 марта, в случае лишения управляющей компании лицензии, в реестр дисквалифицированных лиц будут вносить не только ее гендиректора, но и учредителя (если он владеет УК более чем наполовину). Попавшие в черный список не смогут регистрировать новые УК до того, как их не исключат из реестра.
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