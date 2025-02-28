28 февраля 2025

В Екатеринбурге родился львенок. Фото

В зоопарке Екатеринбурга родился львенок
© Служба новостей «URA.RU»
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Львенку не больше месяца
Львенку не больше месяца Фото:

В зоопарке Екатеринбурга пополнение — родился львенок. Малыша заметил корреспондент URA.RU.

Сотрудники зоопарка рассказали, что малышу нет еще месяца. На эксклюзивных кадрах видно, что львенок еще совсем маленький и не отходит от мамы. Сотрудники зоопарка до последнего времени не говорили о пополнении, так как детеныш только подрастает.

Львенок с львицей
Львенок с львицей
Фото:
Львенок и львица в вольере
Львенок и львица в вольере
Фото:
Львенок с родителями
Львенок с родителями
Фото:

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В зоопарке Екатеринбурга пополнение — родился львенок. Малыша заметил корреспондент URA.RU. Сотрудники зоопарка рассказали, что малышу нет еще месяца. На эксклюзивных кадрах видно, что львенок еще совсем маленький и не отходит от мамы. Сотрудники зоопарка до последнего времени не говорили о пополнении, так как детеныш только подрастает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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