Львенку не больше месяца
В зоопарке Екатеринбурга пополнение — родился львенок. Малыша заметил корреспондент URA.RU.
Сотрудники зоопарка рассказали, что малышу нет еще месяца. На эксклюзивных кадрах видно, что львенок еще совсем маленький и не отходит от мамы. Сотрудники зоопарка до последнего времени не говорили о пополнении, так как детеныш только подрастает.
Львенок с львицей
Львенок и львица в вольере
Львенок с родителями
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