В зоне СВО погиб основатель тюменского «Каратэ Кекусин Кайкан»

В Тюменской области простились с погибшим на СВО Виталием Сузиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с тюменцем состоялось 1 марта
Прощание с тюменцем состоялось 1 марта Фото:

В Тюменской области похоронили 53-летнего Виталия Сузина, участника специальной военной операции, который погиб во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает регионально отделение партии «Справедливая Россия — За правду».

«В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб Виталий Викторович Сузин. Он был членом партии», — передает в своих социальных сетях реготделение.

Мужчина проживал в поселке Боровском Тюменского района. Имел два высших образования: педагогическое и юридическое. Работал как в силовых структурах региона, так и в правоохранительных, имел 12 лет стажа в таможенной службе региона, где дослужился до звания подполковника.

Виталий Сузин, в том числе, являлся учредителем и руководителем общественной организации «Каратэ Кекусин Кайкан». Также был кандидатом на выборах депутатов в думу Тюменского муниципального района.

Ранее в зоне СВО погиб еще один тюменец. Ефрейтор Иван Мокроусов был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».

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В Тюменской области похоронили 53-летнего Виталия Сузина, участника специальной военной операции, который погиб во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает регионально отделение партии «Справедливая Россия — За правду». «В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб Виталий Викторович Сузин. Он был членом партии», — передает в своих социальных сетях реготделение. Мужчина проживал в поселке Боровском Тюменского района. Имел два высших образования: педагогическое и юридическое. Работал как в силовых структурах региона, так и в правоохранительных, имел 12 лет стажа в таможенной службе региона, где дослужился до звания подполковника. Виталий Сузин, в том числе, являлся учредителем и руководителем общественной организации «Каратэ Кекусин Кайкан». Также был кандидатом на выборах депутатов в думу Тюменского муниципального района. Ранее в зоне СВО погиб еще один тюменец. Ефрейтор Иван Мокроусов был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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