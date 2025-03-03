В зоне СВО погиб основатель тюменского «Каратэ Кекусин Кайкан»

В Тюменской области похоронили 53-летнего Виталия Сузина, участника специальной военной операции, который погиб во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает регионально отделение партии «Справедливая Россия — За правду».
«В зоне специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб Виталий Викторович Сузин. Он был членом партии», — передает в своих социальных сетях реготделение.
Мужчина проживал в поселке Боровском Тюменского района. Имел два высших образования: педагогическое и юридическое. Работал как в силовых структурах региона, так и в правоохранительных, имел 12 лет стажа в таможенной службе региона, где дослужился до звания подполковника.
Виталий Сузин, в том числе, являлся учредителем и руководителем общественной организации «Каратэ Кекусин Кайкан». Также был кандидатом на выборах депутатов в думу Тюменского муниципального района.
Ранее в зоне СВО погиб еще один тюменец. Ефрейтор Иван Мокроусов был награжден медалями «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции».
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