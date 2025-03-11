Жители Салехарда жалуются на огромные очереди в СОКБ

В приемном покое Салехардской окружной клинической больницы приходится ожидать приема по нескольку часов, сообщил URA.RU житель окружной столицы на условиях анонимности. Информацию про долгое ожидание и ежедневное скопление людей корреспонденту агентства подтвердил сотрудник охраны.
«Меня долго не принимали, было очень больно, обращался к врачам несколько раз. После последнего обращения меня попросили подождать в коридоре. Понятно, что сразу и всех принять невозможно, но очередь была очень длинная. Кто с побоями или другими проблемами. На меня обратили внимание только после того, когда стошнило, еле успел добежать до раковины, боль была очень сильная», — рассказал собеседник корреспонденту URA.RU.
Корреспондент агентства лично побывал в больнице. В будний день, в 16:00 скоплений из людей журналист не увидел, но пообщался с сотрудником охраны и медсестрой.
«Да, действительно, очереди постоянные и очень длинные, люди часами ждут приема, но все работает и специалисты у нас хорошие», — сообщил корреспонденту агентства охранник. Медсестра отделения рассказала, что прием часто ведет один врач. Он принимает больных с тяжелыми заболеваниями и высокой температурой, с остальными прием ведется в порядке очереди.
В среднем в приемное отделение поступает 50-60 экстренных пациентов. Поступают пациенты с различными травмами, соматикой, по профилю хирургии (детской, в том числе). В неотложный кабинет поликлиники в день обращается около 30 пациентов с жалобами на высокое давление и болевые синдромы.
Корреспондент агентства обратился с запросом в департамент здравоохранения. «Есть сроки ожидания, которые установил минздрав России. Неотложенная помощь оказывается в день обращения, а экстренная до двух часов. Да, пациентов много», — пояснили там.
Ранее URA.RU сообщило, что в Надыме люди не могут записаться к врачам. В местной больнице пояснили, что был сбой в электронной записи.
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