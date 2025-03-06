Жители ЯНАО пожаловались на сильный гололед — есть пострадавшие

Пенсионерка ушибла голову и спину из-за гололеда в Салехарде (ЯНАО). Жалобу на дорожные службы разместили в социальных сетях.
«Обратите внимание на пешеходный зоны у остановок! Вчера бабушка у пятой бани (баня-сауна №5 — прим. ред.), не успев подойти к пешеходу, слетела с обочины и ударилась спиной и головой о дорогу», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
Автор поста отметил, что обочина в том месте всегда скользкая из-за автобусов. Женщине помог подняться, выскочивший из автомобиля, мужчина. В комментариях к посту администрация Салехарда сообщила, что все перекрестки, остановочные карманы, тротуары, пешеходные переходы ежедневно посыпаются антигололедным материалом.
«В течение дня весь антигололедный материал раскатывается автомобилями или засыпается снегом. Поэтому места, где интенсивное движение, посыпаются несколько раз в день», — сообщила мэрия.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте, по данным сервиса Gismeteo, в Салехарде дневные температуры составят от -4 до -15 градусов, а ночью ожидаются морозы до -22. В середине месяца возможны снегопады, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
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