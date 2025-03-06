Средняя зарплата в Тюменской области выросла до 119 тысяч рублей

Жители Тюменской области к концу 2024 года стали получать в среднем 119,7 тысяч рублей. Такие данные приводят специалисты Тюменьстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Тюменской области в декабре 2024 года достигла значения в 119 673 рублей. Это на 26% больше аналогичного показателя за 2023 год», — передает ведомство.
В целом за 2024 год средняя зарплата тюменцев составила 83,4 тысячи рублей. Это на 17,2% больше, чем годом ранее.
По Уральскому федеральному округу наибольшую заработную плату имеют жители Ямала. Они получают в среднем по 209,6 тысяч рублей. На втором месте — Югра. К концу года югорчане зарабатывали по 188 тысяч рублей.
Ранее тюменцы рассказали, сколько они получают на своих рабочих местах. Заработная плата жителей региона варьируется от 24 до 200 тысяч рублей.
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