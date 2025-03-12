Многодетная мать из ЯНАО Шахринисо Камолова два раза ездила на Донбасс в качестве медработника и собирается помогать бойцам снова. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«Многодетная мама Шахринисо Камолова 13 лет работает санитаркой в уренгойской участковой больнице. Здесь ее знают как ответственного и отзывчивого сотрудника. С лета прошлого года она уже дважды побывала в Донецкой Народной Республике. Сейчас Шахринисо готовится к новой гуманитарной поездке, которая запланирована на апрель», — сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.
Добровольцем Камолова работала в травматологическом центре Донецка: обеспечила медицинский уход раненым и помогала им связаться с родными. Через несколько месяцев вернулась в зону СВО к работе в госпитале снова.
«Когда в первый раз предложили отправиться помогать, не раздумывая, согласилась. Неделя та выдалась тяжелой и физически, и морально. Во вторую свою поездку уже знала, чего ожидать. Несмотря на все трудности, рада, что могу приносить пользу нашим ребятам», — приводят слова женщины в правительстве.
Шахринисо Камолова, многодетная мать из ЯНАО, уже дважды отправлялась в Донбасс в качестве медработника и готовится к новой поездке. Ее история напоминает случай Натальи Серебряковой из Ноябрьска, которая также связала свою жизнь с работой в зоне СВО после гибели сына, стремясь продолжить его дело. Обе женщины находят поддержку и признание за свою самоотверженную работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!