12 марта 2025

Многодетная мать из ЯНАО третий раз едет в зону СВО. Фото

Санитарка Камолова из ЯНАО дважды ездила на Донбасс, чтобы помогать бойцам
© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарка из ЯНАО помогает на фронте
Санитарка из ЯНАО помогает на фронте Фото:

Многодетная мать из ЯНАО Шахринисо Камолова два раза ездила на Донбасс в качестве медработника и собирается помогать бойцам снова. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«Многодетная мама Шахринисо Камолова 13 лет работает санитаркой в уренгойской участковой больнице. Здесь ее знают как ответственного и отзывчивого сотрудника. С лета прошлого года она уже дважды побывала в Донецкой Народной Республике. Сейчас Шахринисо готовится к новой гуманитарной поездке, которая запланирована на апрель», — сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО.

Добровольцем Камолова работала в травматологическом центре Донецка: обеспечила медицинский уход раненым и помогала им связаться с родными. Через несколько месяцев вернулась в зону СВО к работе в госпитале снова.

«Когда в первый раз предложили отправиться помогать, не раздумывая, согласилась. Неделя та выдалась тяжелой и физически, и морально. Во вторую свою поездку уже знала, чего ожидать. Несмотря на все трудности, рада, что могу приносить пользу нашим ребятам», — приводят слова женщины в правительстве.

Шахринисо Камолова, многодетная мать из ЯНАО, уже дважды отправлялась в Донбасс в качестве медработника и готовится к новой поездке. Ее история напоминает случай Натальи Серебряковой из Ноябрьска, которая также связала свою жизнь с работой в зоне СВО после гибели сына, стремясь продолжить его дело. Обе женщины находят поддержку и признание за свою самоотверженную работу.

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Многодетная мать из ЯНАО Шахринисо Камолова два раза ездила на Донбасс в качестве медработника и собирается помогать бойцам снова. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Многодетная мама Шахринисо Камолова 13 лет работает санитаркой в уренгойской участковой больнице. Здесь ее знают как ответственного и отзывчивого сотрудника. С лета прошлого года она уже дважды побывала в Донецкой Народной Республике. Сейчас Шахринисо готовится к новой гуманитарной поездке, которая запланирована на апрель», — сообщили в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. Добровольцем Камолова работала в травматологическом центре Донецка: обеспечила медицинский уход раненым и помогала им связаться с родными. Через несколько месяцев вернулась в зону СВО к работе в госпитале снова. «Когда в первый раз предложили отправиться помогать, не раздумывая, согласилась. Неделя та выдалась тяжелой и физически, и морально. Во вторую свою поездку уже знала, чего ожидать. Несмотря на все трудности, рада, что могу приносить пользу нашим ребятам», — приводят слова женщины в правительстве. Шахринисо Камолова, многодетная мать из ЯНАО, уже дважды отправлялась в Донбасс в качестве медработника и готовится к новой поездке. Ее история напоминает случай Натальи Серебряковой из Ноябрьска, которая также связала свою жизнь с работой в зоне СВО после гибели сына, стремясь продолжить его дело. Обе женщины находят поддержку и признание за свою самоотверженную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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