Ушаков рассказал о сигнале Путина после призыва Трампа пощадить ВСУ в Курской области

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить жизни бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в окружении в Курской области, если они сложат оружие и сдадутся в плен. Российский лидер таким образом ответил на призыв президента США Дональда Трампа пощадить украинских военнослужащих. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Путин положительно отреагировал на обращение Трампа по поводу судьбы тысяч украинских военнослужащих, заблокированных в Курской области», — передает РИА Новости слова Ушакова. Он добавил, что если Киев прикажет окруженной группировке ВСУ сдаться и сложить оружие, то Путин гарантирует военным сохранение жизни и гуманное обращение в плену.
Ранее Трамп попросил российского лидера пощадить окруженные подразделения ВСУ в курском приграничье. Он сказал, что украинские военнослужащие находятся в очень плохом и уязвимом положении, передает RT. Также в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин заявил, что Россия с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться гуманными соображениями по отношению к украинским военным, но для этого есть определенные условия, сообщает телеканал 360.
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