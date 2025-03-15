15 марта 2025

После разрушения потолка в новой школе Кургана прокурор Московских дал особое поручение

Прокурор Московских поручил найти причины повреждения потолка в школе Кургана
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура начала проверку из-за недоделок в школе
Прокуратура начала проверку из-за недоделок в школе Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских дал поручение провести проверку по факту разрушения потолка в новой школе Заозерного микрорайона. Об этом рассказали представители ведомства. Проверка организована после публикации URA.RU.

«Прокурору Кургана поручено провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в школе №52. В рамках проверки также дать оценку законности действий (бездействия) уполномоченных органов, ответственных за качество выполненных работ и их приемку», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».

Ранее в пресс-службе мэрии Кургана рассказали, что сейчас выясняются обстоятельства повреждения нескольких штук потолочной плитки в школе №52. Информацию передали подрядчику. «Плитка будет восстановлена в ближайшее время», — уточнили в администрации города.

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Прокурор Курганской области Владислав Московских дал поручение провести проверку по факту разрушения потолка в новой школе Заозерного микрорайона. Об этом рассказали представители ведомства. Проверка организована после публикации URA.RU. «Прокурору Кургана поручено провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в школе №52. В рамках проверки также дать оценку законности действий (бездействия) уполномоченных органов, ответственных за качество выполненных работ и их приемку», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области». Ранее в пресс-службе мэрии Кургана рассказали, что сейчас выясняются обстоятельства повреждения нескольких штук потолочной плитки в школе №52. Информацию передали подрядчику. «Плитка будет восстановлена в ближайшее время», — уточнили в администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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