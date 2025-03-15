После разрушения потолка в новой школе Кургана прокурор Московских дал особое поручение

Прокурор Курганской области Владислав Московских дал поручение провести проверку по факту разрушения потолка в новой школе Заозерного микрорайона. Об этом рассказали представители ведомства. Проверка организована после публикации URA.RU.
«Прокурору Кургана поручено провести проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в школе №52. В рамках проверки также дать оценку законности действий (бездействия) уполномоченных органов, ответственных за качество выполненных работ и их приемку», — сообщается в telegram-канале «Прокуратура Курганской области».
Ранее в пресс-службе мэрии Кургана рассказали, что сейчас выясняются обстоятельства повреждения нескольких штук потолочной плитки в школе №52. Информацию передали подрядчику. «Плитка будет восстановлена в ближайшее время», — уточнили в администрации города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!