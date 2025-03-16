В Надыме (ЯНАО) днем 14 марта ранее судимый мужчина распивал алкоголь вместе с приятелем. В какой-то момент между ними возник конфликт, и бывший уголовник схватился за нож. Он нанес один смертельный удар в грудь оппоненту. Подробности произошедшего сообщили в окружном Управлении СК РФ.
«Ранее судимый житель города обвиняется в совершении преступления. В городе Надыме в дневное время 14 марта 2025 года фигурант уголовного дела, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Обвиняемый, вооружился предметом с колюще-режущими свойствами и нанес один удар мужчине в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Потерпевший погиб от обильной кровопотери. Отмечается, что нападавший со следствием сотрудничает. В настоящее время решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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