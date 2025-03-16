16 марта 2025
15 марта 2025

В ЯНАО бывший уголовник убил собутыльника во время застолья. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной трагедии стал конфликт между мужчинами
Причиной трагедии стал конфликт между мужчинами Фото:

В Надыме (ЯНАО) днем 14 марта ранее судимый мужчина распивал алкоголь вместе с приятелем. В какой-то момент между ними возник конфликт, и бывший уголовник схватился за нож. Он нанес один смертельный удар в грудь оппоненту. Подробности произошедшего сообщили в окружном Управлении СК РФ.

«Ранее судимый житель города обвиняется в совершении преступления. В городе Надыме в дневное время 14 марта 2025 года фигурант уголовного дела, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Обвиняемый, вооружился предметом с колюще-режущими свойствами и нанес один удар мужчине в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Потерпевший погиб от обильной кровопотери. Отмечается, что нападавший со следствием сотрудничает. В настоящее время решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Надыме (ЯНАО) днем 14 марта ранее судимый мужчина распивал алкоголь вместе с приятелем. В какой-то момент между ними возник конфликт, и бывший уголовник схватился за нож. Он нанес один смертельный удар в грудь оппоненту. Подробности произошедшего сообщили в окружном Управлении СК РФ. «Ранее судимый житель города обвиняется в совершении преступления. В городе Надыме в дневное время 14 марта 2025 года фигурант уголовного дела, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Обвиняемый, вооружился предметом с колюще-режущими свойствами и нанес один удар мужчине в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Потерпевший погиб от обильной кровопотери. Отмечается, что нападавший со следствием сотрудничает. В настоящее время решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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