Куда тюменцам звонить, чтобы откачали лужу

За прошедшие сутки откачано 5 069 кубометров воды
Жителям Тюмени откачать воду с улиц помогут в службе заказчика по благоустройству каждого округа. Обращаться за помощью можно также в АО «ТОДЭП». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Городские службы оперативно реагируют на все поступающие от горожан заявки. По вопросам откачки воды можно обратиться в службу заказчика по благоустройству каждого округа в будние дни с 8:00 до 17:00», — сообщили в администрации.
Обратиться за откачкой воды можно по телефонам:
- Калининский округ — 43-61-92;
- Ленинский округ — 20-25-07;
- Центральный округ — 35-34-73;
- Восточный округ — 52–02-55;
- круглосуточная диспетчерская служба «ТОДЭП» — 8 (3452) 68-32-34.
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