17 марта 2025

Куда тюменцам звонить, чтобы откачали лужу

Жители Тюмени могут обратиться за откачкой луж в «ТОДЭП»
© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки откачано 5 069 кубометров воды
За прошедшие сутки откачано 5 069 кубометров воды Фото:

Жителям Тюмени откачать воду с улиц помогут в службе заказчика по благоустройству каждого округа. Обращаться за помощью можно также в АО «ТОДЭП». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Городские службы оперативно реагируют на все поступающие от горожан заявки. По вопросам откачки воды можно обратиться в службу заказчика по благоустройству каждого округа в будние дни с 8:00 до 17:00», — сообщили в администрации.

Обратиться за откачкой воды можно по телефонам:

  • Калининский округ — 43-61-92;
  • Ленинский округ — 20-25-07;
  • Центральный округ — 35-34-73;
  • Восточный округ — 52–02-55;
  • круглосуточная диспетчерская служба «ТОДЭП» — 8 (3452) 68-32-34.

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Жителям Тюмени откачать воду с улиц помогут в службе заказчика по благоустройству каждого округа. Обращаться за помощью можно также в АО «ТОДЭП». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Городские службы оперативно реагируют на все поступающие от горожан заявки. По вопросам откачки воды можно обратиться в службу заказчика по благоустройству каждого округа в будние дни с 8:00 до 17:00», — сообщили в администрации. Обратиться за откачкой воды можно по телефонам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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