В Тюмени часть доноров не могут сдать кровь из-за сбоя на станции переливания

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Сбои на станции переливания крови начались в феврале
Сбои на станции переливания крови начались в феврале Фото:

В Тюмени на станции переливания крови произошел сбой, из-за которого не принимаются первичные доноры. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, на станции ведутся технические работы, дефицита крови нет.

«Областная станция переливания крови обеспечивает донорской кровью и ее компонентами медицинские организации Тюменской области в полном объёме. Дефицита крови нет. <...> Что касается программного обеспечения — ведутся технические работы. Приемы кадровых доноров ведутся, временно не принимаются доноры первичные и доноры других регионов РФ», — заявили в департаменте.

Как указано в соцсетях станции переливания, сбои начались в феврале. Тогда по техническим причинам прием донор не осуществлялся или был ограничен по времени. 

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В Тюмени на станции переливания крови произошел сбой, из-за которого не принимаются первичные доноры. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, на станции ведутся технические работы, дефицита крови нет. «Областная станция переливания крови обеспечивает донорской кровью и ее компонентами медицинские организации Тюменской области в полном объёме. Дефицита крови нет. <...> Что касается программного обеспечения — ведутся технические работы. Приемы кадровых доноров ведутся, временно не принимаются доноры первичные и доноры других регионов РФ», — заявили в департаменте. Как указано в соцсетях станции переливания, сбои начались в феврале. Тогда по техническим причинам прием донор не осуществлялся или был ограничен по времени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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