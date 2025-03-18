В Тюмени часть доноров не могут сдать кровь из-за сбоя на станции переливания

В Тюмени на станции переливания крови произошел сбой, из-за которого не принимаются первичные доноры. Как сообщили URA.RU в региональном департаменте здравоохранения, на станции ведутся технические работы, дефицита крови нет.
«Областная станция переливания крови обеспечивает донорской кровью и ее компонентами медицинские организации Тюменской области в полном объёме. Дефицита крови нет. <...> Что касается программного обеспечения — ведутся технические работы. Приемы кадровых доноров ведутся, временно не принимаются доноры первичные и доноры других регионов РФ», — заявили в департаменте.
Как указано в соцсетях станции переливания, сбои начались в феврале. Тогда по техническим причинам прием донор не осуществлялся или был ограничен по времени.
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