Госдума утвердила новый праздник в России

Девятое августа станет днем воинской славы России
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Госдума приняла закон об утверждении 9 августа как дня воинской славы
Госдума приняла закон об утверждении 9 августа как дня воинской славы Фото:

Госдума РФ приняла законопроект, устанавливающий 9 августа днем воинской славы России. Он посвящен окончанию Ленинградской битвы. Это стало известно из трансляции пленарного заседания ГД.

Законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путины, устанавливает 9 августа как День окончания Ленинградской битвы. Он подчеркивает военно-стратегическое значение данного сражения, которое является самым продолжительным за все время Великой Отечественной войны. В пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте ГД, отмечается, что этот день поможет увековечить подвиг защитников Ленинграда и подчеркнуть значимость их жертв для победы над фашизмом.

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, она оказала значительное влияние на ход боевых действий. В прошлом году исполнилось 80 лет со дня ее окончания.

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Госдума РФ приняла законопроект, устанавливающий 9 августа днем воинской славы России. Он посвящен окончанию Ленинградской битвы. Это стало известно из трансляции пленарного заседания ГД. Законопроект, внесенный президентом РФ Владимиром Путины, устанавливает 9 августа как День окончания Ленинградской битвы. Он подчеркивает военно-стратегическое значение данного сражения, которое является самым продолжительным за все время Великой Отечественной войны. В пояснительной записке, опубликованной на официальном сайте ГД, отмечается, что этот день поможет увековечить подвиг защитников Ленинграда и подчеркнуть значимость их жертв для победы над фашизмом. Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, она оказала значительное влияние на ход боевых действий. В прошлом году исполнилось 80 лет со дня ее окончания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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