Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова

РИАН: Бедроса Киркорова похоронят на Троекуровском кладбище
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Бедроса Киркорова похоронят 21 марта
Бедроса Киркорова похоронят 21 марта Фото:

Народного артиста России, отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова похоронят 21 марта. Его могила будет находиться на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище», — отметили в РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Артист скончался 18 марта вследствие остановки сердца. 

Певец Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни.  Его творчество было широко известно не только в России, но и за рубежом. Он удостоен множества наград, включая звание народного артиста РФ и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Народного артиста России, отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова похоронят 21 марта. Его могила будет находиться на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище», — отметили в РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Артист скончался 18 марта вследствие остановки сердца.  Певец Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни.  Его творчество было широко известно не только в России, но и за рубежом. Он удостоен множества наград, включая звание народного артиста РФ и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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