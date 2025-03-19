Стало известно, где похоронят Бедроса Киркорова

Народного артиста России, отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова похоронят 21 марта. Его могила будет находиться на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище», — отметили в РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Артист скончался 18 марта вследствие остановки сердца.
Певец Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни. Его творчество было широко известно не только в России, но и за рубежом. Он удостоен множества наград, включая звание народного артиста РФ и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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