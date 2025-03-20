В ямальском городе на обустройство городского пляжа потратят миллионы

На городском пляже появятся лежаки и спортивная зона для игры в волейбол (архивное фото)
В Надыме (ЯНАО) к лету благоустроят городской пляж в микрорайоне Олимпийском, администрация города ищет подрядчика для выполнения работ. Начальная цена контракта составляет семь млн рублей.
«Выполнение работ по благоустройству территории объекта: „Зона отдыха у воды в районе мкр. Олимпийский г. Надым“», — сказано в описании к лоту на сайте госзакупок. Работы должны будут завершиться до 15 июня.
На набережной установят 10 одинарных шезлонгов и восемь парных. На территории пляжа также будут размещены три перголы и оборудована зона для игры в волейбол.
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