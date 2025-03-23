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Власти Петербурга требуют снести часть завода в Конной Лахте

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет также требует от завода привести в состояние до реконструкции деревообрабатывающий цех
Комитет также требует от завода привести в состояние до реконструкции деревообрабатывающий цех Фото:

Власти Петербурга обратились в Арбитражный суд с требованием о сносе нескольких объектов на территории завода, занимающегося выпуском дверей и окон, «Содружество»». В числе объектов, подлежащих сносу, — цех дверей, котельная, трансформаторная подстанция и подкрановые пути. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

«Комитет по контролю за имуществом (ККИ) требует снести на 3–й Конной Лахте цех дверей площадью около 2 тысяч квадратных метров, котельную площадью 235 квадратных метров, трансформаторную подстанцию и сооружение площадью 1,1 тысяча квадратных метров, указанное как подкрановые пути», — пишет «Деловой Петербург». Все объекты были зарегистрированы в Росреестре и построены еще в 1998 году.

ККИ утверждает, что указанные строения являются самостроем, несмотря на их регистрацию в государственных реестрах. Комитет также требует от завода «привести в состояние до реконструкции» деревообрабатывающий цех, к которому были добавлены пристройки. В случае отказа предприятия выполнить требования самостоятельно, ККИ готов предоставить право ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» на исполнение решения суда с возмещением расходов за счет завода.

Завод «Содружество», принадлежащий Ольге Сермягиной и Елене Венцель, занимается производством деревянных окон и дверей, в том числе для новостроек и объектов культурного наследия. В прошлом году завод объявил о расширении производства и установке нового оборудования в ответ на растущий спрос.

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Власти Петербурга обратились в Арбитражный суд с требованием о сносе нескольких объектов на территории завода, занимающегося выпуском дверей и окон, «Содружество»». В числе объектов, подлежащих сносу, — цех дверей, котельная, трансформаторная подстанция и подкрановые пути. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «Комитет по контролю за имуществом (ККИ) требует снести на 3–й Конной Лахте цех дверей площадью около 2 тысяч квадратных метров, котельную площадью 235 квадратных метров, трансформаторную подстанцию и сооружение площадью 1,1 тысяча квадратных метров, указанное как подкрановые пути», — пишет «Деловой Петербург». Все объекты были зарегистрированы в Росреестре и построены еще в 1998 году. ККИ утверждает, что указанные строения являются самостроем, несмотря на их регистрацию в государственных реестрах. Комитет также требует от завода «привести в состояние до реконструкции» деревообрабатывающий цех, к которому были добавлены пристройки. В случае отказа предприятия выполнить требования самостоятельно, ККИ готов предоставить право ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» на исполнение решения суда с возмещением расходов за счет завода. Завод «Содружество», принадлежащий Ольге Сермягиной и Елене Венцель, занимается производством деревянных окон и дверей, в том числе для новостроек и объектов культурного наследия. В прошлом году завод объявил о расширении производства и установке нового оборудования в ответ на растущий спрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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