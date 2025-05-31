В жилых кварталах Санкт-Петербурга очевидцы заметили дикого лося, который выбежал к людям из леса. Животное было замечено на территории Университета Профсоюзов, где оно передвигалось по улице вблизи станции метро «Бухарестская». Об этом сообщают telegram-каналы.
«Примерно в 11 утра был замечен лось. В университет народ не пускали из-за того, что на территории дикое животное. В 12:30 лось перепрыгнул через высокий забор и убежал в сторону метро „Международная“», — пишет telegram-канал «Новости Купчино».
В ночное время лоси нередко заходят на городскую территорию, после чего испытывают затруднения с возвращением в лесную среду. Чаще всего подобные случаи происходят с молодыми особями, которых матери уже отлучили от себя. Данный процесс является частью естественного жизненного цикла животных, однако в этот период молодые лоси часто оказываются дезориентированы.
Появление диких животных на городских территориях фиксируется не впервые — ранее в Салехарде местные жители также замечали лису, выходившую к частным домам в поисках еды. Специалисты отмечают, что такие случаи чаще всего связаны с поиском пропитания или потерей ориентации у молодых особей, и напоминают о необходимости соблюдать осторожность при встрече с дикими животными.
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