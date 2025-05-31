Огромный дикий лось носится по улицам Санкт-Петербурга. Видео

В Санкт-Петербурге лось выбежал из леса к людям
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Лось был дезориентирован и бегал по городу
Лось был дезориентирован и бегал по городу Фото:

В жилых кварталах Санкт-Петербурга очевидцы заметили дикого лося, который выбежал к людям из леса. Животное было замечено на территории Университета Профсоюзов, где оно передвигалось по улице вблизи станции метро «Бухарестская». Об этом сообщают telegram-каналы.

«Примерно в 11 утра был замечен лось. В университет народ не пускали из-за того, что на территории дикое животное. В 12:30 лось перепрыгнул через высокий забор и убежал в сторону метро „Международная“», — пишет telegram-канал «Новости Купчино».

В ночное время лоси нередко заходят на городскую территорию, после чего испытывают затруднения с возвращением в лесную среду. Чаще всего подобные случаи происходят с молодыми особями, которых матери уже отлучили от себя. Данный процесс является частью естественного жизненного цикла животных, однако в этот период молодые лоси часто оказываются дезориентированы.

Появление диких животных на городских территориях фиксируется не впервые — ранее в Салехарде местные жители также замечали лису, выходившую к частным домам в поисках еды. Специалисты отмечают, что такие случаи чаще всего связаны с поиском пропитания или потерей ориентации у молодых особей, и напоминают о необходимости соблюдать осторожность при встрече с дикими животными.

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В жилых кварталах Санкт-Петербурга очевидцы заметили дикого лося, который выбежал к людям из леса. Животное было замечено на территории Университета Профсоюзов, где оно передвигалось по улице вблизи станции метро «Бухарестская». Об этом сообщают telegram-каналы. «Примерно в 11 утра был замечен лось. В университет народ не пускали из-за того, что на территории дикое животное. В 12:30 лось перепрыгнул через высокий забор и убежал в сторону метро „Международная“», — пишет telegram-канал «Новости Купчино». В ночное время лоси нередко заходят на городскую территорию, после чего испытывают затруднения с возвращением в лесную среду. Чаще всего подобные случаи происходят с молодыми особями, которых матери уже отлучили от себя. Данный процесс является частью естественного жизненного цикла животных, однако в этот период молодые лоси часто оказываются дезориентированы. Появление диких животных на городских территориях фиксируется не впервые — ранее в Салехарде местные жители также замечали лису, выходившую к частным домам в поисках еды. Специалисты отмечают, что такие случаи чаще всего связаны с поиском пропитания или потерей ориентации у молодых особей, и напоминают о необходимости соблюдать осторожность при встрече с дикими животными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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