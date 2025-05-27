Топ-менежера медиахолдинга Пригожина могут посадить за вымогательство

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Горбунов обвиняется по делу о вымогательстве четырех миллионов рублей
Горбунов обвиняется по делу о вымогательстве четырех миллионов рублей Фото:

Обвинение требует десять лет и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего главы медиахолдинга «Патриот», связанного с Евгением Пригожиным, Ильи Горбунова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Государственный обвинитель просит суд назначить Горбунову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 4 месяца в ИК строгого режима со штрафом», — пишет пресс-служба в официальном telegram-канале. Горбунов обвиняется по делу о вымогательстве четырех миллионов рублей у председателя правления «Фонда развития новых медиа» Александра Малькевича.

Следствие утверждает, что Горбунов шантажировал Малькевича, угрожая раскрытием конфиденциальной информации, которая могла нанести вред личным и семейным интересам журналиста. Кроме вымогательства, Горбунову инкриминируется хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

Медиахолдинг «Патриот» широко известен своей связью с бизнесменом Евгением Пригожиным. Горбунов занимал в компании руководящие должности, что привлекло дополнительное внимание к расследованию и судебному процессу.

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Обвинение требует десять лет и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего главы медиахолдинга «Патриот», связанного с Евгением Пригожиным, Ильи Горбунова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Государственный обвинитель просит суд назначить Горбунову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 4 месяца в ИК строгого режима со штрафом», — пишет пресс-служба в официальном telegram-канале. Горбунов обвиняется по делу о вымогательстве четырех миллионов рублей у председателя правления «Фонда развития новых медиа» Александра Малькевича. Следствие утверждает, что Горбунов шантажировал Малькевича, угрожая раскрытием конфиденциальной информации, которая могла нанести вред личным и семейным интересам журналиста. Кроме вымогательства, Горбунову инкриминируется хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта. Медиахолдинг «Патриот» широко известен своей связью с бизнесменом Евгением Пригожиным. Горбунов занимал в компании руководящие должности, что привлекло дополнительное внимание к расследованию и судебному процессу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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