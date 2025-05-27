Топ-менежера медиахолдинга Пригожина могут посадить за вымогательство

Обвинение требует десять лет и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима для бывшего главы медиахолдинга «Патриот», связанного с Евгением Пригожиным, Ильи Горбунова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Государственный обвинитель просит суд назначить Горбунову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 4 месяца в ИК строгого режима со штрафом», — пишет пресс-служба в официальном telegram-канале. Горбунов обвиняется по делу о вымогательстве четырех миллионов рублей у председателя правления «Фонда развития новых медиа» Александра Малькевича.
Следствие утверждает, что Горбунов шантажировал Малькевича, угрожая раскрытием конфиденциальной информации, которая могла нанести вред личным и семейным интересам журналиста. Кроме вымогательства, Горбунову инкриминируется хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта.
Медиахолдинг «Патриот» широко известен своей связью с бизнесменом Евгением Пригожиным. Горбунов занимал в компании руководящие должности, что привлекло дополнительное внимание к расследованию и судебному процессу.
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