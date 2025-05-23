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В отделении полиции Петербурга произошел пожар. Видео

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Поджог — это одна из версий
Поджог — это одна из версий Фото:

В ночь на 24 мая на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании отдела полиции. Информацией об инциденте поделились свидетели ЧП.

«Возгорание случилось в здании отделения на улице Кораблестроителей. В районе 23:00 на улице вдруг раздалось громкое шипение, хлопок и звук разбитых стекол. Затем — из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени, повалил дым», — цитирует собственных подписчиков telegram-канал Shot.

Правоохранители смогли потушить огонь до приезда пожарных подразделений. Сейчас изучаются камеры видеонаблюдения. По мнению очевидцев, в окно могли бросить бутылку с зажигательной смесью. Официальная версия не была озвучена. Предположительно, это мог быть поджог.

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В ночь на 24 мая на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании отдела полиции. Информацией об инциденте поделились свидетели ЧП. «Возгорание случилось в здании отделения на улице Кораблестроителей. В районе 23:00 на улице вдруг раздалось громкое шипение, хлопок и звук разбитых стекол. Затем — из окна на первом этаже начали вырываться языки пламени, повалил дым», — цитирует собственных подписчиков telegram-канал Shot. Правоохранители смогли потушить огонь до приезда пожарных подразделений. Сейчас изучаются камеры видеонаблюдения. По мнению очевидцев, в окно могли бросить бутылку с зажигательной смесью. Официальная версия не была озвучена. Предположительно, это мог быть поджог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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