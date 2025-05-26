Житель Петербурга случайно убил пенсионерку

Суд заключил под стражу петербуржца, толкнувшего на пенсионерку мужчину
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Обвиняемый в ходе конфликта толкнул другого мужчину на пожилую женщину
Обвиняемый в ходе конфликта толкнул другого мужчину на пожилую женщину Фото:

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, действия которого в ходе конфликта с другим гражданином повлекли смерть пожилой женщины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Белова», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности, а также преднамеренным нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших летальный исход.

По данным следствия, инцидент произошел 17 апреля в поселке Шушары. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый во время ссоры нанес удар другому мужчине. В результате потерпевший упал на пожилую женщину, которая получила черепно-мозговую травму; спустя несколько недель, 9 мая, она скончалась в медицинском учреждении.

После этого подозреваемый оставался на свободе до 22 мая, когда вновь стал участником конфликта и избил мужчину. От полученных повреждений пострадавший впоследствии умер. Обвиняемого задержали 23 мая, он полностью признал свою вину, передает «КП-Петербург». 

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В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, действия которого в ходе конфликта с другим гражданином повлекли смерть пожилой женщины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. «Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Белова», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. Он обвиняется в совершении преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности, а также преднамеренным нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших летальный исход. По данным следствия, инцидент произошел 17 апреля в поселке Шушары. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый во время ссоры нанес удар другому мужчине. В результате потерпевший упал на пожилую женщину, которая получила черепно-мозговую травму; спустя несколько недель, 9 мая, она скончалась в медицинском учреждении. После этого подозреваемый оставался на свободе до 22 мая, когда вновь стал участником конфликта и избил мужчину. От полученных повреждений пострадавший впоследствии умер. Обвиняемого задержали 23 мая, он полностью признал свою вину, передает «КП-Петербург». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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