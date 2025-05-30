В Санкт-Петербурге девушка «подтерлась» паспортом Российской Федерации и обнажила свои ягодицы перед плакатом, посвященным 80-летию Победы. Ее заключили под стражу на два месяца. Такое решение вынес Смольнинский районный суд.
«Васильева, демонстративно <...> стала выражаться грубой нецензурной бранью, помочилась на паспорт гражданина Российской Федерации <...> по мотиву политической и идеологической ненависти», — напала пресс-служба суда в своем telegram-канале. Суд постановил заключить под стражу на два месяца девушку и ее подругу, которая осуществляла видеосъемку происходящего. На судебном заседании обвиняемая признала свою вину и ходатайствовала о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте или подписке о невыезде.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девушка использовала паспорт, чтобы «подтереться», а затем прислонилась к плакату, посвященному 80-летию Победы, и оголила ягодицы. Во время съемки ее подруга, выполнявшая роль оператора, прокомментировала происходящее, заявив, что они «делают контент».
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