Государство поможет детям, зачатым после смерти отца

В Госдуму внесен законопроект, который позволит детям, зачатым с помощью «постмортальной репродукции» — то есть после смерти отца с использованием его генетического материала, — получать страховую пенсию по потере кормильца. Ранее такие выплаты были невозможны, так как дети не находились на иждивении умершего на момент его смерти.
«Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о назначении пенсии по потере кормильца детям, зачатым после смерти отца», — пишет «Коммерсант». Согласно законопроекту, право на пенсию получат дети, рожденные по истечении 300 дней после смерти мужчины, отцовство которого установлено в судебном порядке. Выплаты будут назначаться до достижения ребенком 18 лет, а при обучении в вузе или ссузе — до окончания учебы, но не дольше 23 лет.
В отличие от изначального варианта законопроекта, из текста исключено требование о наличии брака между матерью и умершим отцом. Это позволит получать выплаты детям, рожденным вне брака, если отцовство доказано. На реализацию инициативы в 2025 году потребуется 92,4 миллиона рублей из федерального бюджета. В последующие годы расходы будут расти: в 2026 году — 109,8 миллионов рублей, в 2027 году — 114,3 миллионов рублей. После принятия закона Минтруд в течение трех месяцев разработает приказ с перечнем необходимых документов для оформления нового вида пенсии.
Необходимость поправок возникла после решения Конституционного суда по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой. Она родила двойню, используя замороженный биоматериал умершего супруга, и столкнулась с отказом в назначении пенсии по потере кормильца. Суд признал, что существующее законодательство не учитывает случаи «постмортальной репродукции» и указал на необходимость социальной защиты таких детей.
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