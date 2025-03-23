В Петербурге лже-туроператор получил три года условно за обман на 10 млн рублей

Московский суд Петербурга назначил три года условно «туроператору» за мошенничество на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд назначил Андрею Морозову наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Андрей Морозов, не имея статуса самозанятого или зарегистрированного предпринимателя, обманным путем предлагал услуги по организации заграничных туров. Используя WhatsApp, он убедил четырех потерпевших в том, что может предложить туры в ОАЭ, Мале и Турцию по льготным ценам. Потерпевшие перечислили Морозову более 10 миллионов рублей, которые тот использовал в своих интересах, не оказав обещанные услуги.
В ходе судебного разбирательства Морозов частично признал свою вину, указав, что действительно обладал возможностями для покупки авиабилетов со скидкой благодаря своим связям с авиаперевозчиками. Он отрицал умысел на обман, однако признал, что его действия привели к значительному имущественному ущербу для потерпевших, который был впоследствии возмещен.
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