23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

В Петербурге лже-туроператор получил три года условно за обман на 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина убедил четырех потерпевших, что может предложить туры в ОАЭ, Мале и Турцию по льготным ценам
Мужчина убедил четырех потерпевших, что может предложить туры в ОАЭ, Мале и Турцию по льготным ценам Фото:

Московский суд Петербурга назначил три года условно «туроператору» за мошенничество на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд назначил Андрею Морозову наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале. 

Андрей Морозов, не имея статуса самозанятого или зарегистрированного предпринимателя, обманным путем предлагал услуги по организации заграничных туров. Используя WhatsApp, он убедил четырех потерпевших в том, что может предложить туры в ОАЭ, Мале и Турцию по льготным ценам. Потерпевшие перечислили Морозову более 10 миллионов рублей, которые тот использовал в своих интересах, не оказав обещанные услуги.

В ходе судебного разбирательства Морозов частично признал свою вину, указав, что действительно обладал возможностями для покупки авиабилетов со скидкой благодаря своим связям с авиаперевозчиками. Он отрицал умысел на обман, однако признал, что его действия привели к значительному имущественному ущербу для потерпевших, который был впоследствии возмещен.

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Московский суд Петербурга назначил три года условно «туроператору» за мошенничество на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Суд назначил Андрею Морозову наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.  Андрей Морозов, не имея статуса самозанятого или зарегистрированного предпринимателя, обманным путем предлагал услуги по организации заграничных туров. Используя WhatsApp, он убедил четырех потерпевших в том, что может предложить туры в ОАЭ, Мале и Турцию по льготным ценам. Потерпевшие перечислили Морозову более 10 миллионов рублей, которые тот использовал в своих интересах, не оказав обещанные услуги. В ходе судебного разбирательства Морозов частично признал свою вину, указав, что действительно обладал возможностями для покупки авиабилетов со скидкой благодаря своим связям с авиаперевозчиками. Он отрицал умысел на обман, однако признал, что его действия привели к значительному имущественному ущербу для потерпевших, который был впоследствии возмещен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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