В рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге будет ограничено движение на ряде улиц. Кроме того, ожидаются изменения в работе маршрутов общественного транспорта. Подробнее о том, какие улицы перекроют в культурной столице России 7, 8 и 9 мая, — в материале URA.RU.
Какие улицы закроют 7 мая
С 07:00 до 12:30:
- Дворцовая набережная;
- участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной;
- набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионная улица;
- проезд вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади;
- набережная Зимней канавки;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейская набережная.
Какие улицы перекроют 8 мая
С 12:00 до 13:30:
- участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейская набережная;
- Дворцовый проезд.
С 12:00 до окончания мероприятий:
- набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионная улица;
- проезд вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади;
- набережная Зимней канавки.
С 23:40 до окончания мероприятий:
- Самсониевская площадь;
- Самсониевская улица от дома 3 до Санкт-Петербургского проспекта.
Какие улицы закроют 9 мая
До 23:30:
- Самсониевская улица от дома 3 до Санкт-Петербургского проспекта;
- Самсониевская площадь.
С 07:00 до 18:00:
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский проезд;
- Азовский переулок;
- Керченский переулок;
- Черноморский переулок;
- Адмиралтейский проспект;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
- Большая Морская улица от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- Дворцовый проезд;
- Дворцовый мост;
- Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста;
- Мошков переулок;
- Мраморный переулок;
- проезд вдоль Марсова поля;
- четная сторона набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;
- нечетная сторона набережной реки Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;
- Аптекарский переулок;
- Дворцовая площадь;
- площадь Восстания;
- Лиговский проспект от 2-й Советской улицы до Лиговского переулка;
- Суворовский проспект от 2-й Советской улицы до Невского проспекта;
- площадь Александра Невского;
- Чернорецкий переулок;
- Невский проспект.
С 08:00 до 23:00:
- Коммунистическая улица вдоль Якорной площади от Манежского переулка до Советского моста.
С 09:30 до 13:00:
- Санкт-Петербургский проспект от Разводной улицы до Рубинштейнской;
- Петергофская улица от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского.
С 20:00 до 23:00:
- Дворцовая набережная;
- Адмиралтейская набережная;
- Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади;
- Биржевая площадь;
- Дворцовый мост;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект;
- Гороховая улица от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы;
- Большая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Мошков переулок;
- Кирпичный переулок.
С 00:00 до 23:59 запрещена остановка транспортных средств:
- Адмиралтейский проспект от улицы Якубовича до Гороховой;
- Биржевая площадь;
- Мошков переулок;
- набережная Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной реки Мойки;
- Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
- Адмиралтейская набережная напротив Сенатской площади;
- Дворцовая набережная от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки;
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Мраморный переулку;
- проезд вдоль Марсова поля;
- четная сторона набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;
- нечетная сторона набережной реки Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;
- Аптекарский переулок;
- Лиговский проспект от 2-й Советской улицы до Лиговского переулка;
- площадь Александра Невского от Чернорецкого переулка до проспекта Обуховской Обороны;
- четная сторона Чернорецкого переулка;
- Невский проспект от Харьковской улицы до площади Александра Невского;
- Харьковская улица от Тележной до Невского проспекта;
- проспект Бакунина от Невского до дома 3;
- Дегтярная улица от Невского проспекта до дома 1;
- улица Маяковского от Невского проспекта до дома 4;
- Караванная улица от дома 9 до Невского проспекта;
- площадь Островского вдоль Екатерининского сквера;
- Казанская улица от Невского проспекта до Воронихинского сквера;
- набережная канала Грибоедова от Невского проспекта до Казанского собора;
- нечетная сторона набережной реки Мойки вдоль дома 59;
- четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома 46;
- Малая Морская улица от Невского проспекта до дома 1 по Кирпичному переулку.
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