Какие улицы перекроют в Санкт-Петербурге 9 мая в честь Дня Победы. Карта

Центр Петербурга перекроют с 7 по 9 мая в преддверии Парада Победы
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В центре Петербурга с 7 по 9 мая введут ограничения на движение транспорта
В центре Петербурга с 7 по 9 мая введут ограничения на движение транспорта Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге будет ограничено движение на ряде улиц. Кроме того, ожидаются изменения в работе маршрутов общественного транспорта. Подробнее о том, какие улицы перекроют в культурной столице России 7, 8 и 9 мая, — в материале URA.RU.

Какие улицы будут перекрыты в Санкт-Петербурге
Какие улицы будут перекрыты в Санкт-Петербурге
Фото:

Какие улицы закроют 7 мая

С 07:00 до 12:30:

  • Дворцовая набережная;
  • участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной;
  • набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионная улица;
  • проезд вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади;
  • набережная Зимней канавки;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Адмиралтейская набережная.

Какие улицы перекроют 8 мая

С 12:00 до 13:30:

  • участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой набережной;
  • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Дворцовый проезд.

С 12:00 до окончания мероприятий:

  • набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионная улица;
  • проезд вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой площади;
  • набережная Зимней канавки.

С 23:40 до окончания мероприятий:

  • Самсониевская площадь;
  • Самсониевская улица от дома 3 до Санкт-Петербургского проспекта.

Какие улицы закроют 9 мая

До 23:30:

  • Самсониевская улица от дома 3 до Санкт-Петербургского проспекта;
  • Самсониевская площадь.

С 07:00 до 18:00:

  • Адмиралтейская набережная;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Азовский переулок;
  • Керченский переулок;
  • Черноморский переулок;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • Большая Морская улица от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
  • Дворцовый проезд;
  • Дворцовый мост;
  • Дворцовая набережная от Троицкого моста до Дворцового моста;
  • Мошков переулок;
  • Мраморный переулок;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • четная сторона набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;
  • нечетная сторона набережной реки Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;
  • Аптекарский переулок;
  • Дворцовая площадь;
  • площадь Восстания;
  • Лиговский проспект от 2-й Советской улицы до Лиговского переулка;
  • Суворовский проспект от 2-й Советской улицы до Невского проспекта;
  • площадь Александра Невского;
  • Чернорецкий переулок;
  • Невский проспект.

С 08:00 до 23:00:

  • Коммунистическая улица вдоль Якорной площади от Манежского переулка до Советского моста.

С 09:30 до 13:00:

  • Санкт-Петербургский проспект от Разводной улицы до Рубинштейнской;
  • Петергофская улица от Заячьего проспекта до Санкт-Петербургского.

С 20:00 до 23:00:

  • Дворцовая набережная;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Университетская набережная от Менделеевской линии до Биржевой площади;
  • Биржевая площадь;
  • Дворцовый мост;
  • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Гороховая улица от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы;
  • Большая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
  • Мошков переулок;
  • Кирпичный переулок.

С 00:00 до 23:59 запрещена остановка транспортных средств:

  • Адмиралтейский проспект от улицы Якубовича до Гороховой;
  • Биржевая площадь;
  • Мошков переулок;
  • набережная Зимней канавки от Дворцовой набережной до набережной реки Мойки;
  • Гороховая улица от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта;
  • Адмиралтейская набережная напротив Сенатской площади;
  • Дворцовая набережная от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки;
  • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • Мраморный переулку;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • четная сторона набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста;
  • нечетная сторона набережной реки Мойки от Большого Конюшенного моста до Певческого моста;
  • Аптекарский переулок;
  • Лиговский проспект от 2-й Советской улицы до Лиговского переулка;
  • площадь Александра Невского от Чернорецкого переулка до проспекта Обуховской Обороны;
  • четная сторона Чернорецкого переулка;
  • Невский проспект от Харьковской улицы до площади Александра Невского;
  • Харьковская улица от Тележной до Невского проспекта;
  • проспект Бакунина от Невского до дома 3;
  • Дегтярная улица от Невского проспекта до дома 1;
  • улица Маяковского от Невского проспекта до дома 4;
  • Караванная улица от дома 9 до Невского проспекта;
  • площадь Островского вдоль Екатерининского сквера;
  • Казанская улица от Невского проспекта до Воронихинского сквера;
  • набережная канала Грибоедова от Невского проспекта до Казанского собора;
  • нечетная сторона набережной реки Мойки вдоль дома 59;
  • четная сторона набережной реки Мойки вдоль дома 46;
  • Малая Морская улица от Невского проспекта до дома 1 по Кирпичному переулку.
На каких участках будет запрещена остановка транспорта
На каких участках будет запрещена остановка транспорта
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В рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге будет ограничено движение на ряде улиц. Кроме того, ожидаются изменения в работе маршрутов общественного транспорта. Подробнее о том, какие улицы перекроют в культурной столице России 7, 8 и 9 мая, — в материале URA.RU. Какие улицы закроют 7 мая С 07:00 до 12:30: Какие улицы перекроют 8 мая С 12:00 до 13:30: С 12:00 до окончания мероприятий: С 23:40 до окончания мероприятий: Какие улицы закроют 9 мая До 23:30: С 07:00 до 18:00: С 08:00 до 23:00: С 09:30 до 13:00: С 20:00 до 23:00: С 00:00 до 23:59 запрещена остановка транспортных средств:
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