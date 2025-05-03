Мастер маникюра в Петербурге напала на коллегу с ножом

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Между мастерами маникюра возник словесный конфликт
Между мастерами маникюра возник словесный конфликт Фото:

В центре Санкт-Петербурга в одном из салонов красоты сотрудница, занимающаяся маникюром, совершила нападение с ножом на свою коллегу. Об этом сообщил телеканал 78.ru. 

«В салоне красоты в центре Петербурга маникюрщица напала на свою коллегу с ножом. <...> В пылу ссоры нападавшая бросила банку в свою жертву, а затем схватила кухонный нож и набросилась на нее», — сообщил 78.ru. 

Сначала между сотрудницами возник словесный конфликт. Одна из женщин, находившаяся у телевизора, вступила в беседу коллег и начала провоцировать их на ссору. В ответ на просьбу не вмешиваться, она проявила агрессию, схватив оппонентку за волосы, что привело к началу драки. Для того чтобы разнять участниц потасовки, потребовались усилия семи человек.

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В центре Санкт-Петербурга в одном из салонов красоты сотрудница, занимающаяся маникюром, совершила нападение с ножом на свою коллегу. Об этом сообщил телеканал 78.ru.  «В салоне красоты в центре Петербурга маникюрщица напала на свою коллегу с ножом. <...> В пылу ссоры нападавшая бросила банку в свою жертву, а затем схватила кухонный нож и набросилась на нее», — сообщил 78.ru.  Сначала между сотрудницами возник словесный конфликт. Одна из женщин, находившаяся у телевизора, вступила в беседу коллег и начала провоцировать их на ссору. В ответ на просьбу не вмешиваться, она проявила агрессию, схватив оппонентку за волосы, что привело к началу драки. Для того чтобы разнять участниц потасовки, потребовались усилия семи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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