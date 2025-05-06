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20:59
В районе Рощинского шоссе в Тюмени появятся детсад, поликлиника и торговый центр
20:50
Беспилотник уничтожен при попытке долететь до Москвы
20:50
В День Победы на улицы Тюмени выйдут сотни силовиков
Рамзан Кадыров прокомментировал новости о своей отставке: какие слухи пришлось опровергать главе Чечни
20:48
Венгрия отказалась соглашаться с планами ЕС по отказу от российского газа
20:48
Пермячка, избившая соседа молотком, уже привлекалась за хулиганство и ночной шум
20:45
На двух федеральных трассах из Екатеринбурга ограничат движение
Туристам предложили альтернативу «переполненному» Дагестану
20:45
Умер экс-тренер хоккеиста Романа Ротенберга Валерий Цалпанов
20:45
Борьба с грабежами, махинациями и шпионажем: работа челябинской милиции в 1942 году. Видео
20:43
Лукашенко отказался жить в мире будущего, о котором мечтают западные элиты
ЕС хочет «запереть» Россию в Балтике
20:38
В Челябинской области начали проверку законности контракта срочника на СВО
1
20:36
В Курганской области поймали банду кредитных мошенников, укравших 50 миллионов
20:29
Мэру Тюмени пришлось добираться на репетицию Парада Победы пешком. Видео
Студенты столичных колледжей закружились в «Вальсе Победы»: как прошла ежегодная акция на ВДНХ. Фоторепортаж
20:26
МОК отказал российским журналистам в присутствии на Олимпиаде-2026
20:23
Марочко сообщил о почти 100-процентной зачистки Курской области от ВСУ
20:21
Что известно о вице-мэре из ХМАО Данилове, уволившемся после коррупционного скандала с подчиненной
Конклав в деталях: как и когда в Ватикане выберут Папу Римского, особенности процедуры
20:20
Парад, солдатская каша и военные песни: как нефтяники ХМАО отметят 9 мая
20:17
Марш, танк и кони: в Тюмени прошла репетиция парада ко Дню Победы. Видео
20:14
В Ватикане аннулировали символы Папы Римского
Путин предостерег Иран от большой войны с США
20:08
Хуснуллин прибыл в Курскую область по поручению Путина. Фото, видео
20:04
Ямальским спасателям запретили получать армейские фляжки на День Победы
20:03
Премии свердловским главврачам будут выписывать по особой схеме: решение нового министра
Костюм-галстук актрисы Деми-Мур и беременность певицы Рианны: чем запомнился бал Met Gala 2025. Фотогалерея
20:00
Из украинского плена в ХМАО вернули мобилизованного, которого мать искала 2 года
19:58
Под Пермью открыли памятник бойцам СВО. Фото
19:56
Путин обсудил с премьером Израиля события Второй мировой войны
1
Будет плакать даже небо: какая погода ждет россиян в День Победы
19:50
Кандидат в президенты Польши после издевательств над флагом ЕС сжег его. Видео
19:50
Детям — радость, родителям — в тягость: сколько в Тюмени стоит сводить ребенка на аттракционы
19:46
Christian Dior и Rolex зарегистрировали товарные знаки в России
Политолог назвал неожиданного кандидата на пост канцлера ФРГ, вместо проигравшего Мерца
19:45
Аэропорт Нижневартовска готовят к перезагрузке: что уже сделали и что будет дальше
19:40
Собянин сообщил о найденных обломках БПЛА на парковке подмосковного Ногинска
19:35
Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский
1
Ажиотаж вокруг любимого кефира Путина, перемирие на День Победы: о чем говорил Песков с журналистами
19:33
Компания из Кургана после скандала с «Эчпочмаком» выпустит традиционный вариант блюда
1
19:33
В Подмосковье на парковке обнаружили обломки беспилотника
19:33
Был тихим: что известно о гибели 19-летнего студента в общежитии УрФУ
Какие улицы перекроют в Санкт-Петербурге 9 мая в честь Дня Победы. Карта
19:30
В аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля введены временные ограничения
19:29
Что известно о новом начальнике ГАИ Сургута подполковнике Корнееве
1
19:28
Пермские спасатели дали рекомендации на случай паводка
Картофельный антирекорд: почему в России взлетели цены на продукт первой необходимости. Инфографика
19:23
На Запорожской АЭС обсудили вопросы эксплуатации станции
19:22
Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии
1
19:21
«Ломится толпа наркоманов»: силовики окружили высотку в Екатеринбурге
«Жди меня и я вернусь»: как появился гимн верности и любви в годы Великой отечественной войны
19:17
«Песня свое отработала»: музыкальный критик объяснил, зачем выпустили клип «Сигма Бой»
2
19:17
Российские военнослужащие поделились эмоциями после возвращения из украинского плена. Видео
19:13
Затопленные в 2024 году ишимские дачники боятся восстанавливать хозяйства из-за паводка. Видео
Последний плацдарм немцев пал: три дня до Великой Победы
19:12
Челябинский губернатор рассказал о галерее муралов к Дню Победы
19:10
Центр Екатеринбурга перекроют раньше, чем планировали из-за репетиции парада. Карта
19:08
В ХМАО число выпавших детей из окон выросло вдвое
Разбитые витрины, следы взрыва и огороженные улицы: последствия утренней атаки дронов в Москве. Фоторепортаж
19:08
Екатеринбуржцев угостят устрицами и изысканными напитками: афиша на майские праздники
1
19:06
Премьер Словакии Фицо заявил об угрозах из-за решения посетить Россию 9 мая
19:04
Bloomberg раскрыл содержание 17-го пакета санкций ЕС против России
В Москве 9 мая закроют улицы в честь дня Победы: карта перекрытий
19:03
В Челябинске 7 мая изменят маршруты троллейбусов
19:03
Росрыболовство подтвердило введение жестких квот на добычу рыбы в ЯНАО
1
19:02
Бастрыкин поручил разобраться с нерасселением аварийного дома в Сургуте
Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву
19:00
Секреты приготовления вкусного и ароматного шашлыка от основателя пермской школы кулинарного искусства
18:55
Чем известны курганские депутаты, которые не пойдут на выборы в 2025 году
18:52
Нефтесервисные компании ХМАО с владельцами из Китая терпят убытки
Черняховский сравнил идеологию фашистской Германии и Украины
18:51
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полет самолетов
18:50
В Жуковском и Раменском предупредили об угрозе дронов
18:50
Центр Тюмени встал в пробку из-за перекрытия дорог. Фото
1
18:46
Кадыров объяснил свои слова об отставке
1
18:44
Три школы в Ноябрьске перевели на дистант
18:43
Forbes: Зеленский разрешил отправлять оружие на экспорт за рубеж
18:42
Екатеринбуржцы раскритиковали постановку детсада о получении матерью «похоронки». Видео
18:40
Пермский край получил 10 новых эвакуаторов от московских властей
18:40
Как провести отпуск в курганском санатории и не пожалеть: оздоровительный опыт журналиста URA.RU с ребенком
2
18:36
На Оби в ЯНАО появились закраины у берегов
18:36
Потолок обрушился на людей в продуктовом магазине в Петербурге. Видео
1
18:36
Как будет ездить общественный транспорт в Тюмени 9 мая. Схема
18:35
В Свердловской области дети стали чаще умирать от страшной болезни: как защититься от нее
18:29
Глава ФАДН Баринов навестил раненых бойцов СВО в ростовском госпитале
18:29
Роспотребнадзор предостерег жителей ХМАО от покупки клубники у уличных продавцов. Фото
1
18:29
Вологодский губернатор нашел объяснение репрессиям Сталина
3
18:28
Внук президента Франции прибудет на Парад Победы в Москве
18:28
Залужный рассказал о заблокированной идее реформы ВСУ
18:22
Германия испытала «биржевой шок» после провала Мерца на выборах
18:22
Жителей Озерска запугали отравленными продуктами, которые раздадут перед 9 Мая
18:21
Пермская судоверфь спустила на воду самоходный паром. Видео
18:20
Свердловчанам запретили рыбалку, но не платную: сколько стоит поймать стерлядь или форель
18:20
Вице-мэр из ХМАО уходит в отставку после коррупционного скандала с подчиненной
18:19
Жители ХМАО пожаловались на мэрию из-за размещения приезжего цирка. Фото
18:18
В курганской больнице появилось оборудование, которое поможет в лечении легких. Фото
3
18:18
Шестеро жителей Челябинской области вернулись из украинского плена
18:18
Вечные огни зажгли на 80 мемориалах Великой Отечественной войны в регионах РФ. Фото
18:16
Тюменский омбудсмен раскрыл, есть ли тюменские военные среди освобожденных из украинского плена
18:16
ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане
18:14
В Югре энергетики провели акцию «Бессмертный полк». Видео
18:11
В тюменском районе неправильно нарезали округ, лишив депутата легитимности
18:09
Что известно о туристах из Воркуты, погибших в горах Приуралья на Ямале. Фото
18:08
В Пермском крае птицефабрика за отказ пустить инспектора получила штраф
18:07
Курган богат талантами: мастер спорта принял участие в программе на канале «ОТР». Видео
18:06
«Труп пролежал три дня»: как в общежитии УрФУ нашли мертвым студента. Фото
18:05
Никаких самокатов и проезда: список ограничений на 8 и 9 мая в Екатеринбурге. Карта
18:03
Пермский омбудсмен сообщил о возвращении пермяков из украинского плена
18:02
Захарова пообещала выполнить долг перед победителями Великой Отечественной войны
18:02
Захарова: нацизм вновь поднимает голову в Европе
18:02
Эпатажный блогер борется за контроль над «Новыми людьми» в Березниках. Фото
18:00
ВВС Израиля уничтожили аэропорт в столице Йемена
18:00
Ушаков сообщил об участии США в Параде Победы в Москве
1
18:00
Поможет ли психолог бесплатно решить проблемы: опыт корреспондента URA.RU в Перми
18:00
Стало известно, с кем Путин встретит 9 Мая
18:00
Утвержден окончательный список лидеров, которые посетят Парад Победы в Москве
17:58
Пермский рыбак рассказал, где можно рыбачить во время снятия нерестового запрета
17:56
Захарова рассказала, как Зеленский надругался над участниками парада 9 Мая
17:55
Курганца освободили из украинского плена по обмену «205 на 205»
17:54
В Буланаше прогремел мощный взрыв в пятиэтажке: главное о разрушительном ЧП. Фото
17:52
Из Перми после трехчасовой задержки вылетел рейс в Минск. Скрин
17:52
Захарова раскрыла главную цель России по Украине
17:47
«Бессмертный полк» прошел более, чем в 30 странах мира
17:45
Шадринские политики высадили в сквере канадские клены. Фото
17:45
ФСБ и МВД вскрыли махинации с бюджетом на канализацию в Краснодарском крае
17:42
Ветеринар назвал породы кошек, которые легко поддаются дрессировке
17:41
В ХМАО продают раритетную «Чайку» за 6,5 миллионов. Фото
17:41
Екатеринбуржцы раскупили кефир, который пьет Путин. Скрин
3
17:40
Армии США предрекли массовые увольнения генералов и адмиралов
17:38
Акционеры Челябинского меткомбината останутся без дивидендов
1
17:38
Какая погода будет 9 Мая в Свердловской области: прогноз синоптика
17:36
Кадыров хочет покинуть пост главы Чечни
11
17:35
Ямалец заказал проститутку перед похоронами жены и поплатился за это
17:34
Захарова заявила о подготовке Европы к войне с Россией
2
17:30
Лучшие фильмы о войне по мнению мэров и политиков Ямала
17:28
Курганец Максим Фадеев выпустит особый альбом ко Дню Победы. Фото
17:28
Курганская предпринимательница закрыла магазин и отдала вещи семьям бойцов СВО. Видео
2
17:27
Курганский пристав пойдет под суд по обвинению в десятках случаев подлога
17:27
В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать россиян с аллергией на пыльцу
3
17:23
В Нижневартовске перекроют дороги ко Дню Победы. Карта
17:21
Кандидат в президенты Польши растоптал флаг ЕС. Видео
1
17:19
Текслеру в Златоусте показали стадион, который отремонтировал выпускник школы. Фото, видео
1
17:18
Дубинский не исключил, что Зеленский ударит по Москве 9 мая
2
17:17
В Курган прибудет уникальный «Поезд Победы» на паровой тяге. Фото
17:17
Apple перенесет производство телефонов iPhone в Индию
1
17:16
Гастрофестиваль, парад и фейерверк: афиша на 9 Мая в Тюмени. Инфографика
17:16
Юлия Паршута просит раствор для носа и усиленную охрану: райдер хедлайнера 9 Мая в Екатеринбурге
17:16
Пермячка записала видео, как правильно собрать сморчки и не пострадать от клещей
17:13
Стала известна личность студента УрФУ, найденного мертвым с пакетом на голове
17:12
Стала известна тема «Ночи музеев» в «Северской домне»
17:12
Из украинского плена вернули четырех свердловчан
17:12
Молодежь проявила огромный интерес к участию в проекте «ПолитЗавод»
1
17:09
Крупнейший пермский вуз за год увеличил доходы на 25%
1
17:09
Путин придумал как защитить российский бизнес после возвращения западных компаний
4
17:09
В Пермском крае вышедшая из берегов Усьва затопила жилые дома. Фото, видео
17:08
Челябинка приковала себя наручниками к рулю, чтобы избежать эвакуации авто
17:07
Прохладная и дождливая погода ждет пермяков на вторые майские
17:07
ОАЭ выступили посредником при обмене военнопленных между РФ и Украиной
17:06
В курганском городе построят парк на озере Старое. Фото
3
17:05
Сенатор от ЯНАО Пушкарев сохранит место в Совете Федерации
17:02
Reuters: Пентагон запретил отправлять Украине американское оружие еще в феврале
17:00
Водонагреватель в Челябинске можно купить от двух тысяч рублей
17:00
Пермь отметит День Победы парадом, рок-концертом и салютом. Афиша
16:53
В Перми продается известная студия танцев на пилоне
16:50
Чем известен генерал Дубынин, которому посвятили мурал в Кургане
16:50
Директора курганской фирмы судят из-за поставок некачественного сливочного масла
16:49
Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными
16:48
Старовойт сообщил о жестких мерах после проверки ликвидации мазута в Черном море
16:46
На Челябинскую область надвигаются теплые дожди и грозы
16:39
В Челябинске в ДТП погиб мотоциклист
16:34
Власти Сургута сделали заявление о запуске беспилотников на день Победы
16:33
Суд в третий раз наказал свердловскую художницу, работавшую с группой Pussy Riot
16:30
В таксопарках пожаловались на разваливающиеся китайские автомобили
3
16:30
В Кургане официально открыли мурал с портретом Героя России Дубынина к 9 Мая. Фото
16:30
Что посмотреть в Кургане на майских: от военных драм до комедий и мультфильмов
16:29
В департаменте ЖКХ Перми произошли кадровые перестановки
16:29
Глава УМВД ХМАО Ветохин назначил земляка начальником ГАИ Сургута. Фото
16:25
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты
1
16:25
Паслер приехал в куйвашевский «город мечты», главную тему отложили
2
16:22
Тюменец сыграл комиссара подполья в новом сериале
16:21
Свердловским дачникам станет доступен скоростной интернет
1
16:20
Орбан воспротивился внедрению Украины в ЕС
16:20
Сургутский драмтеатр покажет премьеру в необычном жанре в честь юбилея Победы
16:20
Огромный парк аттракционов и экскурсия в зоопарке: куда сходить с детьми в Екатеринбурге
16:16
Над территорией России уничтожили 25 украинских БПЛА
16:15
Тюменский перевозчик заплатит 350 тысяч рублей пенсионеру, которого зажало дверью автобуса
16:15
В Кургане деревья вдоль нового проспекта прижились и сформировали аллею. Фото, видео
3
16:13
Текслер в Златоусте похвалил студентов, управляющих дронами, привезенными с СВО. Фото, видео
16:09
Отец Илона Маска проникся уважением к Путину
1
16:08
Ликвидирован один из напавших на полицейских в Махачкале
16:04
В Нижневартовске ввели особый режим из-за угрозы паводка
16:00
Shaman и Мизулина 8 мая проведут прямую трансляцию в Minecraft
3
16:00
Кто из политиков на Ямале заканчивает карьеру в 2025 году
15:59
Пропалестинские активисты захватили здание Вашингтонского университета
15:56
В Тюмени на Цветном бульваре ввели безлимитные абонементы на карусели
15:54
Росавиация потребовала 124 млрд рублей на реконструкцию аэродромов в России
15:53
В Екатеринбурге в День Победы введут «сухой закон»: список улиц, где нельзя будет купить алкоголь
2
15:50
Губернатор Текслер открыл «Вечный огонь» в челябинском поселке после реставрации. Фото
15:49
Дома в пермском микрорайоне Налимиха затопило
15:45
Депутат гордумы Гринюк будет отвечать за экономику завода с «курганской Рублевки». Инсайд URA.RU подтвердился
15:44
Президент Ирана тепло поздравил Путина с 80-летием Победы
15:43
Офицер ФСБ Дрогаев открыл в Кургане турнир по рукопашному бою. Фото
15:41
Тюменцев оставят без алкоголя в праздник
1
15:37
Пожар на крупном свердловском заводе разошелся на сотни «квадратов». Фото
15:37
В Новороссийске 192 квартиры пострадало из-за атаки ВСУ
15:36
Поставщик еды из Кургана оскандалился из-за эчпочмака со свининой
1
15:34
Ямальцы восстановили в Волновахе знаковое для Великой Отечественной войны место. Видео
15:30
Как пожарить шашлык после объявления пожароопасного сезона в ЯНАО и не получить штраф
15:30
Чиновника, покинувшего правительство ЯНАО из-за понижения статуса, отметили в Москве
15:29
В Тюменской области похоронят стрелка, который участвовал в боях по освобождению Андреевки
15:28
Цена газа для жителей стран ЕС стала рекордной в 2024 году
15:27
В Сургуте продается кофейня на колесах возле главного городского парка
15:27
Заводчане «Курганприбора» отреставрировали историческую реликвию в Перми. Фото
1
15:26
Песков объяснил ажиотаж вокруг любимого кефира Путина
5
15:25
В Магнитогорске в колодце нашли труп женщины. Фото
15:25
Кремль оценил, как поражение Мерца в Германии повлияет на антироссийских политиков в Европе
1
15:25
Рекламу перестанут показывать в VK, Rutube и «Яндекс» 9 Мая
2
15:22
Губернатор Шумков покрасил мемориал вместе со школьниками и провел урок истории. Фото
8
15:22
«Бросился на амбразуру»: свердловчанин повторил подвиг Александра Матросова в годы войны. Фото, видео
15:21
Известный спортивный комментатор поделился секретами профессии с молодежью из ХМАО
15:19
В Кремле отреагировали на предложение заменить США в переговорах по Украине
15:18
В Пермском крае назначили нового председателя избиркома накануне выборов
15:17
Появилось видео, как иномарка насмерть сбила самокатчика в Екатеринбурге
1
15:16
Захарова высмеяла план Британии к военному столкновению с Россией
2
15:16
Суд вынес приговор пермячке, по чьей вине сгорели трое детей
15:15
В Нижневартовске украсили автобусы к 80-летней годовщине Победы. Фото
15:15
В Шадринске похолодает до 19 градусов
15:13
В Кургане пройдут гидравлические испытания рядом с Чеховским мостом
15:12
Более семи тонн костей уничтожат в Челябинской области
15:12
Песков оценил слова Трампа, что цены на нефть подталкивают РФ урегулировать конфликт
1
15:10
Песков напомнил о важном пункте во время перемирия на День Победы
2
15:10
В Кремле высказались о масштабной атаке украинских дронов
15:07
Мать отравленных дихлофосом детей озвучила хронологию рокового утра. Видео
15:07
Депутат ГД Иванов: участники СВО страдают из-за расслабленных барышень
2
15:04
Пропавший в Челябинской области 12-летний мальчик найден живым
15:03
Тюменец заразился опасной инфекцией после укуса клеща
15:02
Почтовые отделения Курганской области изменят график работы на 9 Мая
15:01
Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в общежитии
1
15:00
Финал выборов мэра Кургана перенесен: депутаты готовятся к голосованию на следующей неделе. Инсайд
8
14:58
Пермячка Ирина Шатова, которая убила своего сына, обжалует приговор в июне
14:54
Отец лыжника Большунова восстановит уничтоженный ВСУ дом
2
14:54
Житель ЯНАО пойдет под суд за управление электросамокатом в пьяном виде
14:54
Челябинская мэрия выступила со спецобращением к горожанам перед 9 Мая
14:53
Как будут работать курганские больницы в майские праздники. Скрин
2
14:52
Определены города-лидеры по падению цен на «вторичку»
14:52
Рассекречен подвиг отца президента Казахстана в Великую Отечественную войну
3
14:51
Аналитик раскрыл, кому летом повысят пенсии
14:50
В Челябинской области приведут в порядок дорогу в Париж, разбитую грузовиками. Фото
14:49
В Тюмени отменили депортацию матери участника СВО из Узбекистана
14:42
ВС РФ взяли под контроль Лысовку в ДНР
14:40
Украинского военного жестко наказали за вторжение на территорию Курской области
3
14:40
Вузы будут готовить кадры в соответствии с потребностями челябинских заводов
14:38
Ученые Пермского университета нашли способ спасти Черное море от нефти
1
14:36
В Тюмень приедет ретропоезд «Эшелон Победы»
14:35
Технолог объяснила, чем хорош кефир, который пьет Путин
9
14:34
На свердловском заводе произошел крупный пожар
14:31
Предлагаемые зарплаты пермяков достигли 60,8 тысяч рублей
14:30
Обвиняемый во взятках нижегородский экс-военком осужден на 5 лет колонии
1
14:30
Регион Канады, который спонсирует США нефтью, хочет отделиться от страны
2
14:30
В Кургане продают единственное кафе на бульваре Солнечном. Фото
14:29
В Госдуме попросили Трампа задать вопрос Байдену по взрыву «Северных потоков»
14:27
ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
14:26
В Тюмени перекроют центр города из-за репетиции парада. Карта
14:24
Председатель челябинского суда Лекарь пробежал полумарафон. Фото
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