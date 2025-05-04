04 мая 2025

Школьнику из Перми во время драки в Санкт-Петербурге проломили череп

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка
Пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка Фото:

Школьник из Перми после драки оказался в больнице с переломом черепа. Парню 15 лет. Инцидент произошел 3 мая в 08:28 в Выборгском районе города.

«Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который также приехал в Санкт-Петербург с отцом на операцию, вследствие тяжелого заболевания. Около 02:20 в гости к ним пришел приятель друга, с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт. В результате подростки подрались. Потерпевший от удара упал и ударился головой о бетонную стену», — сообщает официальный telegram-канал «Петербургская полиция».

Школьника с открытой травмой головы и переломом основания черепа, в тяжелом состоянии, доставили в местную больницу. По данному факту полиция проводит проверку. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки подростков у пермской гимназии №31. Инцидент, попавший на видео, произошел 25 апреля. URA.RU писало, что в ходе ссоры ученик гимназии получил сильный удар по голове. Власти не подтверждают факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьник из Перми после драки оказался в больнице с переломом черепа. Парню 15 лет. Инцидент произошел 3 мая в 08:28 в Выборгском районе города. «Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который также приехал в Санкт-Петербург с отцом на операцию, вследствие тяжелого заболевания. Около 02:20 в гости к ним пришел приятель друга, с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт. В результате подростки подрались. Потерпевший от удара упал и ударился головой о бетонную стену», — сообщает официальный telegram-канал «Петербургская полиция». Школьника с открытой травмой головы и переломом основания черепа, в тяжелом состоянии, доставили в местную больницу. По данному факту полиция проводит проверку. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки подростков у пермской гимназии №31. Инцидент, попавший на видео, произошел 25 апреля. URA.RU писало, что в ходе ссоры ученик гимназии получил сильный удар по голове. Власти не подтверждают факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...