Школьнику из Перми во время драки в Санкт-Петербурге проломили череп

Школьник из Перми после драки оказался в больнице с переломом черепа. Парню 15 лет. Инцидент произошел 3 мая в 08:28 в Выборгском районе города.
«Полицейские установили, что пострадавший прилетел из Перми, чтобы навестить своего друга-земляка, который также приехал в Санкт-Петербург с отцом на операцию, вследствие тяжелого заболевания. Около 02:20 в гости к ним пришел приятель друга, с которым у пострадавшего на лестничной клетке возник конфликт. В результате подростки подрались. Потерпевший от удара упал и ударился головой о бетонную стену», — сообщает официальный telegram-канал «Петербургская полиция».
Школьника с открытой травмой головы и переломом основания черепа, в тяжелом состоянии, доставили в местную больницу. По данному факту полиция проводит проверку. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки подростков у пермской гимназии №31. Инцидент, попавший на видео, произошел 25 апреля. URA.RU писало, что в ходе ссоры ученик гимназии получил сильный удар по голове. Власти не подтверждают факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории.
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