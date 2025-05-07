Эксперт назвал неожиданную причину роста цен на картофель

Отказ жителей России от огородов привел к росту цен на картофель
© Служба новостей «URA.RU»
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Доля личных подсобных хозяйств сократился за 25 лет с 95% до 50-60%
Доля личных подсобных хозяйств сократился за 25 лет с 95% до 50-60% Фото:

Отказ населения от личных подсобных хозяйств способствует росту цен на картофель в рознице. Сельхозпроизводители становятся основными поставщиками овощей для рынка и не всегда готовы покрыть возникающую сезонную нехватку, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников.

«В начале 2000-х годов службы статистики фиксировали, что 95% отечественного картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Сейчас, по данным Росстата, 40-50% рынка обеспечивают аграрии, фермеры и крупные сельхозпредприятия. Фактическая доля сельхозпроизводителей сегодня даже выше официальной. От переписи к переписи из статистики уходит по одному миллиону тонн картофеля, производимого на частных огородах. Население может рассчитывать только на покупные овощи», — рассказал эксперт.

По словам эксперта, за 25 лет товарный сектор значительно нарастил объемы, компенсируя сокращение в личных подсобных хозяйствах. Но в 2024 году на фоне на фоне неурожая на рынке возник определенный дефицит картофеля. Это потребовало поставок более дорогих импортных овощей и привело к значительному росту цен в рознице.  

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Отказ населения от личных подсобных хозяйств способствует росту цен на картофель в рознице. Сельхозпроизводители становятся основными поставщиками овощей для рынка и не всегда готовы покрыть возникающую сезонную нехватку, рассказал в интервью URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. «В начале 2000-х годов службы статистики фиксировали, что 95% отечественного картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Сейчас, по данным Росстата, 40-50% рынка обеспечивают аграрии, фермеры и крупные сельхозпредприятия. Фактическая доля сельхозпроизводителей сегодня даже выше официальной. От переписи к переписи из статистики уходит по одному миллиону тонн картофеля, производимого на частных огородах. Население может рассчитывать только на покупные овощи», — рассказал эксперт. По словам эксперта, за 25 лет товарный сектор значительно нарастил объемы, компенсируя сокращение в личных подсобных хозяйствах. Но в 2024 году на фоне на фоне неурожая на рынке возник определенный дефицит картофеля. Это потребовало поставок более дорогих импортных овощей и привело к значительному росту цен в рознице.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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