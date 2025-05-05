Депутат Разворотнева: часть средств, идущих на семейную ипотеку, нужно потратить на соцжилье

Депутат Разворотнева предложила перераспределить средства с семейной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
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Для россиян, которые не могут позволить себе ипотеку, необходимо строить соцжилье
Для россиян, которые не могут позволить себе ипотеку, необходимо строить соцжилье Фото:

Для россиян, которые не могут позволить себе квартиру в кредит, необходимо развивать арендное соцжилье. Для этого можно использовать часть средств, которые государство тратит на программу семейной ипотеки. Таким мнением с агентством поделилась зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Средства, которые государство тратит на семейную ипотеку, хотя бы частично можно было бы пустить на развитие арендного жилья, — говорит Разворотнева. — Это актуально особенно сейчас в условиях высокой ключевой ставки. Ведь такая ставка делает высокой, в том числе, и стоимость государственных программ».

Депутат уверена, что для разных категорий людей должны быть разные формы улучшения жилищных условий. «Практически все жилье, что сейчас покупается, приобретается с помощью семейной ипотеки, — говорит она. — Другое дело, что изначально доля семей, которые могут позволить себе ипотеку при любой процентной ставке, не более 30% от всего населения». В беседе с журналистом агентства депутат отметила, что сложившаяся ситуация на рынке жилья для большинства россиян — это тупик. И всему виной запредельно высокая стоимость квадратного метра.

При этом Разворотнева подчеркнула, что строительство соцжилья ни в коем случае нельзя рассматривать как замену семейной ипотеки. «Нужно развивать и то, и другое», — уверена парламентарий. Подробнее о том, какие альтернативные программы для решения жилищных проблем россиян необходимо ввести и где взять на них деньги — в материале URA.RU

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Для россиян, которые не могут позволить себе квартиру в кредит, необходимо развивать арендное соцжилье. Для этого можно использовать часть средств, которые государство тратит на программу семейной ипотеки. Таким мнением с агентством поделилась зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Средства, которые государство тратит на семейную ипотеку, хотя бы частично можно было бы пустить на развитие арендного жилья, — говорит Разворотнева. — Это актуально особенно сейчас в условиях высокой ключевой ставки. Ведь такая ставка делает высокой, в том числе, и стоимость государственных программ». Депутат уверена, что для разных категорий людей должны быть разные формы улучшения жилищных условий. «Практически все жилье, что сейчас покупается, приобретается с помощью семейной ипотеки, — говорит она. — Другое дело, что изначально доля семей, которые могут позволить себе ипотеку при любой процентной ставке, не более 30% от всего населения». В беседе с журналистом агентства депутат отметила, что сложившаяся ситуация на рынке жилья для большинства россиян — это тупик. И всему виной запредельно высокая стоимость квадратного метра. При этом Разворотнева подчеркнула, что строительство соцжилья ни в коем случае нельзя рассматривать как замену семейной ипотеки. «Нужно развивать и то, и другое», — уверена парламентарий. Подробнее о том, какие альтернативные программы для решения жилищных проблем россиян необходимо ввести и где взять на них деньги — в материале URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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