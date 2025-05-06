Потолок обрушился на людей в продуктовом магазине в Петербурге. Видео

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В магазине Петербурга обрушился потолок (архивное фото)
В магазине Петербурга обрушился потолок (архивное фото) Фото:

В продуктовом магазине на Садовой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение потолка. Инцидент случился между первым и вторым этажами здания, в результате чего под завалами первоначально мог оказаться сотрудник магазина.

«На первом этаже располагается продуктовый магазин — по предварительной информации, под завалами оказался его сотрудник. На втором этаже идет капремонт квартиры. Вероятно, работы в ней и могли стать причиной обрушения», — сообщает telegram-канал «78 — Новости».

Позже стало известно, что сотруднику магазина удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося, а также устанавливается степень ущерба зданию. Ведется проверка организации, проводившей ремонтные работы на втором этаже. Дополнительная информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется.

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В продуктовом магазине на Садовой улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение потолка. Инцидент случился между первым и вторым этажами здания, в результате чего под завалами первоначально мог оказаться сотрудник магазина. «На первом этаже располагается продуктовый магазин — по предварительной информации, под завалами оказался его сотрудник. На втором этаже идет капремонт квартиры. Вероятно, работы в ней и могли стать причиной обрушения», — сообщает telegram-канал «78 — Новости». Позже стало известно, что сотруднику магазина удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося, а также устанавливается степень ущерба зданию. Ведется проверка организации, проводившей ремонтные работы на втором этаже. Дополнительная информация о пострадавших и причинах инцидента уточняется.
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