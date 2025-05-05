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20:30
В курганской больнице получили аппарат, который выявляет предраковое состояние. Фото
20:30
В Сургуте перекроют дороги в День Победы. Карта
20:25
Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум свердловчанкам
Мишустин сохранит стабильность важного для СВО региона
20:24
Провел «стройку века» в Уфе, а потом стал депутатом в Госдуме: чем запомнился Павел Качкаев
20:23
Пакистан нанесет ядерный удар по Индии при одном условии
20:20
Стали известны подробности об одном из погибших в Махачкале полицейских
Индия готовит удар возмездия по Пакистану
20:20
Жена замглавы Ханты-Мансийска рассорилась с арендатором топового ресторана
20:17
В ЛНР сняли комендантский час на время праздников
20:11
Руководитель предприятия по забою оленей в ЯНАО удостоен госнаграды от Путина
Путин пресек атаки элит на Собянина
20:07
Индия готовит ответ Пакистану после трагедии в Кашмире
20:06
В центре Тюмени образовалась километровая пробка. Скрин
20:00
Пермский экс-депутат Телепнев снова пытается выйти из колонии
Напали на пост ДПС, убили сотрудников и ранили детей: что известно о ситуации в Махачкале
20:00
Бывший депутат гордумы Кургана Пивоваров пойдет на выборы в облдуму
19:57
Тагильчанин без прав устроил жесткое ДТП с пятью машинами. Фото
19:54
Якушев рассказал об одном из главных инструментов работы первичных организаций ЕР
Путин отреагировал на отказ Моди приехать на 9 Мая в Москву
19:51
Что известно о тюменке Натали Павлик, которая займет пост в правительстве Германии
19:48
Тюменские силовики задержали в клубах девять нелегалов. Видео
19:47
«Засунул руку в трусы»: зек обвинил сотрудника свердловской колонии в домогательствах
Напряженная неделя у Путина, шансы на сотрудничество с Германией: о чем сказал Песков
19:43
Во Владимирской области прогремел взрыв в котельной
19:42
После праздников мэрия Копейска закроет мемориал, где исчезают имена фронтовиков
19:42
Спасатели ХМАО выручили утопающего рыбака, запутавшегося в сети
ВСУ сосредотачивают силы на границе с Курской областью: карта СВО на Украине на 5 мая
19:40
В России все данные о спортсменах соберут в одном месте
19:40
Тюменка Натали Павлик займет должность в правительстве Германии
19:35
Глава ямальского отделения ЛДПР получит мандат за выслугу перед внуполом. Инсайд
ВСУ попытались прорваться в Курскую область с нового направления: что происходит
19:33
Азербайджанского депутата не пустили в РФ из-за русофобских высказываний
19:30
Курганский вуз подал более 300 исков к студентам из-за долгов
19:30
Бывший челябинский фермер, чью семью банк оставил без жилья, стал юристом
Москвичи рискуют остаться без интернета на все праздники: что известно о массовом сбое
19:30
Яблоневые аллеи: где в Кургане посмотреть цветущие деревья. Фото, видео
19:25
ЛДПР не станет тянуть с заменой тюменского депутата Госдумы Маркова, ушедшего в Минприроды
19:22
В Рим прибыли 133 кардинала для выборов нового папы
В российских городах стали отказываться от празднования 9 мая: с чем связано, где будет
19:17
Ямальцы стали чаще заказывать автомобили за границей
19:14
Тюменцы начали собирать в лесах папоротник. Фото
1
19:11
«Росатом» подал иск на 228 млрд рублей против Fortum и Outokumpu за срыв проекта
Хаос после капитуляции Германии: четыре дня до Великой Победы
19:09
В ЯНАО сузят участок трассы между Сургутом и Салехардом
19:08
Ученые выяснили, какой орех помогает от рака
1
19:03
Первый зам директора депполитики ХМАО уходит в отставку ради работы в госпитале
Во втором туре выборов в Румынии схлестнутся националист и мэр: почему политгонка важна для России
19:00
URA.RU выяснило: очевидцы перестрелки в Махачкале укрылись в ближайшей фотостудии
19:00
Депутат Госдумы от тюменской «матрешки» Евгений Марков сложит полномочия 13 мая
18:54
«Придется готовить дома»: екатеринбуржцы пожаловались на резкий скачок цен в «Жизньмарте». Инфографика
1
Появились утренние кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве. Фоторепортаж
18:49
Щука, судак и форель: какую рыбу можно и нельзя ловить в Подмосковье в 2025
2
18:48
Акинфеев регистрирует собственный товарный знак
1
18:46
В ХМАО из-за паводка затопило больше 20 дач
Очевидец взрыва в доме в Москве рассказал о первых минутах после ЧП. Видео
18:45
Дерево рухнуло на иномарку в центре Екатеринбурга. Фото
18:41
Текслер поблагодарил Гергиева за будущий концерт в Челябинске. Фото
18:41
В Новом Уренгое разгорается скандал вокруг строительства лыжной базы на 1,3 млрд рублей
«Никого не оставят равнодушными»
18:37
Самый медийный пермский синоптик Андрей Шихов рассказал о погоде в День Победы
18:36
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку. Видео
1
18:35
В Тюменской области похоронили оператора БПЛА, который погиб на СВО
Как отдыхаем в мае 2025 года. Инфографика
18:35
В Екатеринбурге сорвался один из двух салютов на 9 Мая
18:33
Для заводчан пермского завода «Курганприбора» устроили тимбилдинг с Губерниевым. Фото
18:31
«Они запугивают остальных»: критик свердловского ГУФСИН заявил о бей-бригадах в колониях
1
Россию заполонило псевдопиво
18:31
Метеорный дождь 6 мая 2025: где и когда смотреть звездопад Эта-Аквариды
18:27
Губернатор Моор назвал условия для получения выплат пострадавшим от паводка
18:26
Какие грибы можно собирать уже в мае: фото
Украинские дроны атаковали Москву и соседние регионы: карта ударов БПЛА за 5 мая
18:21
Нефтеюганск вошел в список городов, где сильнее всего рухнули цены на недвижимость
18:21
Иркутская авиакомпания запускает новые прямые рейсы из ХМАО в Сочи
18:20
Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве
18:14
Пермские хирурги спасли бойца, получившего тяжелое осколочное ранение на СВО
18:14
В Пермском крае туристам запретили сплавляться из-за подъема воды в реке
18:14
Российских моряков, пострадавших при ударе в Йемене, доставили в Москву
18:13
Шеф свердловской полиции поздравил ветерана с 80-летней годовщиной Победы. Фото
18:12
СК Дагестана возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ГИБДД
18:10
В Кургане 7 мая изменится движение автобусов из-за репетиций Парада Победы. Скрин
18:07
Свердловчан зовут продавать стенды для выставок за 400 тысяч в месяц: подборка вакансий
18:06
Губернатор Шумков поручил направить миллионы рублей управкомпании мэрии Кургана
5
18:04
В супермаркеты ХМАО завезли дорогущую российскую клубнику. Фото
1
18:03
Скончался экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев
3
18:02
В курганском округе начался капремонт Народного дома. Фото
1
18:01
В Сургуте продают ТЦ с отелем и рестораном за полмиллиарда рублей
18:00
На выборах в курганскую облдуму ожидается жесткая конкуренция на трех округах. Инсайд
18:00
В Среднюю Азию на майские: сколько стоят билеты из Челябинска и проживание
17:57
Добросовестным акционерам стратегического пермского завода вернут изъятые акции
17:55
Семь человек пострадали при нападении на ДПС в Махачкале
17:54
Самый медийный синоптик Перми Шихов пообещал потепление до +20 градусов к середине мая
17:54
В Екатеринбурге объявили награду за поимку убийцы женщины на жд-станции
17:51
В Тюмени парки, набережную и кладбища обработали от клещей
17:47
В средней полосе ХМАО стартует сезон охоты на уток и глухарей
17:42
В Кургане прошла репетиция Парада Победы. Фото, видео
17:39
Депутат Госдумы Лантратова помогает жителям челябинского поселка провести газ
17:37
В Перми закрылся старейший магазин по продаже шуб
17:37
Очевидец заявил URA.RU, что неизвестные ранили 12-летнюю девочку во время стрельбы в Махачкале
17:37
Вице-губернатор Алексеев вместе с курганцами принял участие в пробеге к 9 Мая. Фото, видео
1
17:37
Руководить новой курганской мечетью назначили молодого имама. Фото
17:34
Глава ФАДН Баринов навестил ветерана ВОВ в Ростове
1
17:34
В Лабытнанги скончалась женщина, пострадавшая при падении в ущелье на Полярном Урале. Фото
17:32
В Челябинске изменили маршруты автобусов по двум популярным направлениям. Схема
17:31
Челябинский суд отказался выпускать из тюрьмы участника ОПГ «Турбазовские»
17:30
Автобусы в Челябинске начали принимать плату за проезд по QR-коду
17:29
Жителей Махачкалы предупредили о возможной опасности на улицах из-за перестрелки
17:29
Как в Тюмени перекроют дороги на 9 Мая. Карта
17:28
Ликвидированы два боевика, напавшие на полицейских в Махачкале
17:23
В Кургане впервые состоится открытие роллер-сезона
17:23
Начальнику пермского главка МВД Толкунову поставлены первые рабочие задачи
17:22
Пермские волонтеры уехали в Белгород помогать коллегам со сбором груза на фронт
17:20
Суд вновь наказал свердловскую художницу, работавшую с группой Pussy Riot
17:17
В Кургане иногородних студентов КГУ обвинили в даче взяток преподавателю
17:13
В Ноябрьске появились новые экспонаты времен блокады Ленинграда
3
17:12
Каждый десятый житель ЯНАО зарегистрировался на праймериз ЕР
17:12
В МВД Дагестана прокомментировали нападение на сотрудников ГИБДД
17:10
На тюменской трассе машина въехала в столб и перевернулась, пострадал трехлетний ребенок. Фото
17:09
В Екатеринбурге заметили двухэтажный поезд, билет на который стоит десятки тысяч. Фото
17:09
В пермских школах вместо звонков зазвучат военные песни
17:08
Владелец пермского химического комбината утроил прибыль
17:06
Челябинский золотодобывающий холдинг получил прибыль вместо убытка
17:04
Меликов назвал причину стрельбы в Махачкале
1
17:02
Мэрия Махачкалы подтвердила информацию о перестрелке
17:01
Туристы застряли в поселке Пермского края на ночь из-за нечищеной дороги
17:00
Челябинский меткомбинат не смог урегулировать долги на 5,5 миллиарда рублей
16:53
Общегородской субботник в ЯНАО проведут во дворах ветеранов
16:51
Крупный микрорайон построят под Челябинском. Карта
1
16:51
Избавился от приставки и.о.: челябинский полковник стал главой следкома Ингушетии. Скрин
16:51
Неизвестные расстреляли сотрудников ГИБДД в Махачкале: онлайн-трансляция
16:50
Промокод для участников СВО в магазине «Военторг» оказался фейком
16:48
Где в Екатеринбурге смотреть салют на 9 Мая: лучшие локации
16:48
Балицкий сообщил о массированном обстреле Каменки-Днепровской
16:48
Тобольскому таксисту, угрожавшему пистолетом ветерану СВО, вынесли приговор
16:47
У бывшего главы курганского округа Ахметова прошли обыски. Инсайд
1
16:46
112: троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале. Видео
16:45
Курганских мэров собрали на масштабную учебу по наведению порядка. Инсайд
1
16:44
Пермские заключенные жмут штангу от груди, чтобы быть добрее на свободе. Фото
16:38
Петунии, сальвии, цинерарии и кохии: Курган украсят тысячами цветов. Фото
1
16:38
В Тюмени аллергики будут задыхаться из-за цветения березы
16:37
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ближайшие два дня
16:34
«Ушла сотня людей»: рабочий заявил о массовых увольнениях с завода в Первоуральске
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16:29
В Пермском крае в День Победы запретят продавать алкоголь
16:28
Зачем в Москве отключают мобильную связь
2
16:27
Москвичей предупредили об уголовной ответственности за запуск БПЛА и пиротехники
1
16:26
В ЯНАО сдают в аренду месторождение по цене кафетерия
16:25
Текслер поздравил с юбилеем челябинского ученого, которого наградил Путин. Фото, видео
16:24
Челябинским подросткам предложили раздавать листовки и продавать сладкую вату
16:24
Уроженец Курганской области организовал в Германии праздничные мероприятия ко Дню Победы. Фото
1
16:22
Роспотребнадзор опроверг фейк о запрете «солдатской каши» на акциях к 9 Мая
1
16:19
Прокуратура Копейска проверит, почему с памятника исчезают имена фронтовиков
1
16:17
Губернатор Кухарук объявил о формате проведения «Бессмертного полка» в ХМАО
16:13
Во Владимирской области проведут Парад Победы
16:13
Трое мужчин прокатились по центру Тюмени, сидя на багажнике автомобиля. Видео
2
16:12
В ХМАО волонтера обвинили в зарабатывании денег на амуниции для СВО
16:12
«Бессмертный полк» пройдет по оборонному заводу в Перми
16:11
Житель Миасса перевел мошенникам 120 тысяч рублей за «выигранную» иномарку
16:09
Стало известно, как машина упала в Исеть в Екатеринбурге
2
16:06
Путин на встрече с Собяниным похвалил Москву за экономический рост
2
16:04
Огромное знамя, как на Рейхстаге, подняли в Екатеринбурге. Фото
1
16:02
В Тюмени во второй раз сорвалась крупная госзакупка
16:01
Сыгравшая бабушку Антонину в «Папиных дочках» актриса рассказала о своем характере вне съемочной площадки
15:59
Пермякам предлагают стать владельцами свечного производства
2
15:58
Мэрия Челябинска: ремонт мемориала «Скорбящие матери» завершится в июле
15:56
Тюменец украл лотерейные билеты и «выиграл» 13 тысяч рублей
15:53
Евросоюз представит план по отказу от российского газа 6 мая
1
15:53
Суд заставил РЖД выплатить семье из ХМАО 300 тысяч рублей за жару в вагоне
1
15:52
Житель ХМАО не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею 26 миллионов рублей
1
15:50
В Златоусте устранят многолетние лужи от ливневки
15:44
В Перми закрыли опасный павильон с выпечкой
15:43
Reuters: Запад хочет поставить Киеву новые Patriot до саммита в июне
15:42
Регоператор по обращению с ТКО помог сельским библиотекам Курганской области
3
15:41
Стоматолог предупредила об опасности зубных паст из масс-маркета
15:41
Ученый предупредил о значительном увеличении магнитных бурь на Земле
15:38
В центре Челябинска 7 мая перекроют движение для репетиции парада. Карта
15:36
Кому из пенсионеров повысят пенсии летом
15:31
В Перми пассажиров высадили из автобуса из-за падения пенсионерки
15:30
Тюменский застройщик ворвался в два важнейших федеральных топа
1
15:26
Челябинский депутат Бодров рассказал о боевом пути отца-фронтовика. Фото
15:25
Жителей Перми удивила женщина, стоящая с открытым ртом. Видео
1
15:21
В Шадринске зажгут «Огонь памяти». Фото
2
15:20
Суд рассмотрит дело об изъятии активов «Главпродукта» в закрытом режиме
1
15:20
Депутату челябинского заксобрания отказали в регистрации на праймериз ЕР
15:15
В Шадринске прогнозируется солнечная и жаркая погода
15:12
The Times of India: ВВС Индии на границе с Пакистаном приведены в боеготовность
15:12
ЛДПР предлагает предусмотреть налоговый вычет работающим пенсионерам за взносы в НПФ
15:11
Дело экс-директора пермских управляющих компаний Людмилы Осинцевой переквалифицировали
15:08
Путин принял приглашение Моди посетить Индию
1
15:08
На химзаводе «Планта» в Нижнем Тагиле опровергли слух о выбросе опасных веществ
15:07
Долг жителей Тюмени за услуги ЖКХ превысил миллиард рублей
15:06
В Кургане интересно: на озере Орлово пройдет чемпионат по ловле рыбы
15:06
Олимпийский чемпион из ХМАО вырвался в финал шоу «Титаны-2». Фото
15:05
У умершего актера из сериала «Метод» Артура Кочканяна была онкология
15:02
В пяти районах Кургана планово отключат горячую воду. Скрин
5
14:58
Десятки тысяч за медведя: сколько стоит охота в Свердловской области
2
14:57
Экс-доверенное лицо Путина открывает ресторан в Екатеринбурге. Скрин
2
14:56
В МИД Индии раскрыли подробности звонка Путина Моди
1
14:55
В Кремле оценили шансы на сотрудничество с новыми властями Германии
14:55
«Это была его жизнь»: сын рассказал о свердловском туристе, погибшем в Башкирии
14:53
Чем известен новый заместитель начальника тюменской полиции из Орловской области
1
14:53
Кремль — URA.RU: 80-летие Победы не сможет излечить Европу от неонацизма
1
14:52
В Курганской области «ожил» памятник ко Дню радио. Видео
14:49
В Кремле пока не ознакомились с текстом сделки Украины и США по минералам
14:48
ВС РФ ударили по заводу, где ремонтируют самолеты ВСУ
1
14:46
В Кремле рассказали о встрече Путина в Саудовской Аравии
14:43
Песков: признание АдГ экстремистской — внутреннее дело Германии
14:41
Свердловчанина оставили без выплат за гибель сына на СВО
1
14:40
В Кремле объяснили, почему крайне правый Симион победил на выборах в Румынии
2
14:40
Кремль с тревогой следит за ситуацией на границе Индии и Пакистана
1
14:40
Житель Катайска заплатит более миллиона рублей по иску Росмолодежи
1
14:37
Две женщины и мужчина погибли при атаках дронов ВСУ в Курской области
14:35
В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
2
14:31
В новый пермский зоопарк переехали тропические птицы. Фото
14:30
В ХМАО придет летняя погода
14:30
Замгубернатора Наталья Кирилова провела экскурсию для курганских школьников. Фото
4
14:30
В Тюмени разбирают один из старейших торговых центров. Фото
1
14:30
Появилось видео с места убийства женщины на жд-станции в Екатеринбурге
14:29
Жители Москвы могут остаться без интернета на неделе. Скрин
3
14:26
В Минтрансе рассказали, как будут защищать вокзалы и аэропорты от атак беспилотников
1
14:24
Военкор Рожин: ВСУ сосредотачивают силы на границе с Курской областью
14:22
В Перми на заброшенном заводе найден труп человека
14:21
Школьникам ХМАО предлагают за лето заработать 700 тысяч рублей
14:20
Мосгорсуд отказался смягчать приговор педиатру о фейках про армию РФ
14:18
На ЦКАД произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовиков и двух легковушек
14:17
Шеремет призвал Зеленского не мнить себя неприкасаемым
14:17
В Кургане на шоссе Тюнина произошло тройное ДТП. Видео
14:15
Многодетному отцу из ЯНАО подарили вместительный автомобиль. Фото
14:15
В Кургане будет 24 градуса тепла
14:14
В Чувашии уроженца Украины лишили гражданства РФ за угрозу безопасности страны
14:13
Жильцы одного из домов в Тюмени будут меньше платить за электричество
3
14:12
Госавтоинспекция Челябинской области сообщила график работы на 8-10 мая
14:12
Опубликовано видео боевой подготовки военных КНДР на российских полигонах
1
14:10
Участник СВО из Чебаркуля заставил жену вылечиться от алкогольной зависимости
1
14:08
В Севастополе отказались от Парада Победы
14:05
Над Подмосковьем уничтожены беспилотники
14:03
Морская пехота пресекла попытку ВСУ прорваться в Белгородскую область
14:01
В Челябинской области начали сажать картофель
1
13:59
Внезапно умер известный пермский художник Сергей Имис
13:59
На северо-западе Челябинска построят новый ЖК с детсадом и подземным паркингом. Карта
13:57
В Тюменской области пик паводка сместился в Абатский район
13:57
В Челябинске женщина и школьница попали под колеса автобуса
13:56
Росстат: доля бедных семей в России снизилась на фоне ввода детского пособия
5
13:55
ВСУ попытались прорваться в Курскую область
13:54
В Курганской области работают видеокамеры, которые помогают обнаружить пожары
13:54
Депутат Барбашин собрал бойцов СВО и молодежь на пейнтбольный турнир в Челябинске. Фото
13:53
Тела погибших при взрыве газа в Москве отправили на опознание
1
13:52
Житель ХМАО до смерти забил мать
13:50
Попавший в базу «Миротворец» рэпер выступит в главном парке Екатеринбурга
13:49
Хор Пермской филармонии устроит концерты в храмах
13:48
Центр Екатеринбурга перекроют ради военных. Карта
13:47
У курганского мемолога взяли интервью на федеральном телеканале. Видео
1
13:46
Эксперт допустил три сценария, почему ввели план «Ковер» в аэропорту Надыма
13:44
В Тюменской области резко выросло число мультимиллионеров
13:42
Летнее тепло пообещали синоптики жителям Челябинской области
13:41
Bloomberg: ЕК запретит импорт российского газа в 2027 году
13:39
На набережной Кургана продают землю под паркинг
13:38
Найден мертвым свердловский турист, пропавший на сплаве в Башкирии
13:35
Школа в Усмани получила сообщение о минировании
13:32
Сотрудники курганского УФСИН наградили ветерана Великой Отечественной войны. Фото
13:31
Челябинцам пообещали дождь на День Победы
13:31
Reuters определил возможные причины отказа ЕС от российского газа
13:31
У операторов сотовой связи произошел масштабный сбой по всей России
10
13:30
В ХМАО за копейки продают раритетные автомобили. Фото
13:28
Безвкусный, как пластилин: что тюменцы думают о «золотом» картофеле из Египта
2
13:28
В ХМАО бизнесмен обвинил лидера ЛДПР в избиении совковой лопатой. Фото
1
13:26
В центре Перми отремонтируют памятник архитектуры
13:25
Прокуратура ХМАО разбирается в ЧП с ребенком, упавшим с пятого этажа
13:25
Заместителем начальника тюменской полиции стал силовик из Орловской области
13:21
В ЯНАО прощаются с бывшим учителем, героически погибшим на СВО. Фото
13:20
В структуре челябинского правительства сменился руководитель. Фото
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