Эксперт раскрыл, когда в магазинах подешевеет картофель

Цены на картофель в России начнут снижаться не раньше июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В мае 2025 года картофель продается в торговых сетях по 110-130 рублей за килограмм
В мае 2025 года картофель продается в торговых сетях по 110-130 рублей за килограмм Фото:

Потребительские цены на картофель пойдут вниз после получения отечественными производителями раннего урожая. Об этом в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. Сейчас высокие цены держатся из-за большой доли импорта и общего дефицита.

«До начала июня будет нарастать доля импорта. Сезонное снижение стоимости начнется после получения продукции раннего урожая 2025 года в промышленных объемах. Он зависит и от погоды. Есть надежда, что за счет ранней весны массовые поставки российского картофеля начнутся на полмесяца раньше — в первой декаде июня. Тогда же можно рассчитывать и на снижение цен в опте. Ко второй половине июня это должно отразиться на рознице».

По словам эксперта, сегодня ценовую политику определяют импортеры, которым в конце января разрешили беспошлинные поставки картофеля в Россию. С января и до начала мая из-за рубежа завезено 350 тысяч тонн картофеля. Это на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. 

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Потребительские цены на картофель пойдут вниз после получения отечественными производителями раннего урожая. Об этом в интервью URA.RU рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников. Сейчас высокие цены держатся из-за большой доли импорта и общего дефицита. «До начала июня будет нарастать доля импорта. Сезонное снижение стоимости начнется после получения продукции раннего урожая 2025 года в промышленных объемах. Он зависит и от погоды. Есть надежда, что за счет ранней весны массовые поставки российского картофеля начнутся на полмесяца раньше — в первой декаде июня. Тогда же можно рассчитывать и на снижение цен в опте. Ко второй половине июня это должно отразиться на рознице». По словам эксперта, сегодня ценовую политику определяют импортеры, которым в конце января разрешили беспошлинные поставки картофеля в Россию. С января и до начала мая из-за рубежа завезено 350 тысяч тонн картофеля. Это на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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