Глава ФАДН Баринов навестил раненых бойцов СВО в ростовском госпитале

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Игорь Баринов поддержал военнослужащих и поздравил их с наступающим праздником
Игорь Баринов поддержал военнослужащих и поздравил их с наступающим праздником Фото:

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов посетил ростовский госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции. Вместе с руководителями национально-культурных обществ города Баринов поддержал военнослужащих и поздравил их с наступающим праздником, рассказали URA.RU в пресс-службе ФАДН.

«Любой наш визит носит межнациональный характер. Родина наша сформировалась как многонациональная страна», — подчеркнул глава ФАДН. Он отметил значительный вклад национально-культурных автономий Ростовской области в поддержку военных и сохранение памяти о Победе. «Это наша общая Победа, всей страны, любого народа, который свой вклад вносил в эту общую Победу», — заявил Баринов.

Представители многонационального народа Ростовской области передали бойцам корзины с национальными угощениями. Для поднятия боевого духа перед ранеными выступили солисты Ростовской государственной филармонии, которые исполнили патриотические песни, а также известные произведения советских и русских авторов.

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В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов посетил ростовский госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции. Вместе с руководителями национально-культурных обществ города Баринов поддержал военнослужащих и поздравил их с наступающим праздником, рассказали URA.RU в пресс-службе ФАДН. «Любой наш визит носит межнациональный характер. Родина наша сформировалась как многонациональная страна», — подчеркнул глава ФАДН. Он отметил значительный вклад национально-культурных автономий Ростовской области в поддержку военных и сохранение памяти о Победе. «Это наша общая Победа, всей страны, любого народа, который свой вклад вносил в эту общую Победу», — заявил Баринов. Представители многонационального народа Ростовской области передали бойцам корзины с национальными угощениями. Для поднятия боевого духа перед ранеными выступили солисты Ростовской государственной филармонии, которые исполнили патриотические песни, а также известные произведения советских и русских авторов.
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