24 марта 2025

Жители ямальского села попросили окружные власти провести им интернет

В селе Гыда местные жители не могут добиться проведения линий интернет-связи
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Гыда до сих пор нет Интернета
В селе Гыда до сих пор нет Интернета Фото:

Жители села Гыда (Тазовский район, ЯНАО) не могут добиться того, чтобы им провели интернет-связь. С очередной просьбой они обратились к губернатору. Как пояснили в окружном департаменте информационных технологий, помощь в строительстве наземной линии до Гыды могут оказать только предприятия ТЭК.

«Здравствуйте Дмитрий Андреевич! Проведите, пожалуйста, нам интернет, село Гыда, нас никто не слышит, или скажите нашим властям Тазовского района», — пишет северянка Татьяна в комментариях в telegram-канале губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Ответ на запрос поступил от telegram-канала «ИТ и связь на Ямале». «В связи с отдаленностью села операторами связи используются спутниковые каналы связи, имеющие существенные ограничения пропускной способности», — ответили северянке в департаменте информационных технологий и связи. Также источник пояснил, что операторы прорабатывают варианты строительства наземной линии связи до села Гыда совместно с предприятиями ТЭК.

Проблемы с интернет-связью испытывают не только жители Тазовского района. В Ямальском районе северяне тоже жалуются на медленный интернет. Несмотря на уверения «Ростелеком» об улучшении качества связи, скорость оставляет желать лучшего. 

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Жители села Гыда (Тазовский район, ЯНАО) не могут добиться того, чтобы им провели интернет-связь. С очередной просьбой они обратились к губернатору. Как пояснили в окружном департаменте информационных технологий, помощь в строительстве наземной линии до Гыды могут оказать только предприятия ТЭК. «Здравствуйте Дмитрий Андреевич! Проведите, пожалуйста, нам интернет, село Гыда, нас никто не слышит, или скажите нашим властям Тазовского района», — пишет северянка Татьяна в комментариях в telegram-канале губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Ответ на запрос поступил от telegram-канала «ИТ и связь на Ямале». «В связи с отдаленностью села операторами связи используются спутниковые каналы связи, имеющие существенные ограничения пропускной способности», — ответили северянке в департаменте информационных технологий и связи. Также источник пояснил, что операторы прорабатывают варианты строительства наземной линии связи до села Гыда совместно с предприятиями ТЭК. Проблемы с интернет-связью испытывают не только жители Тазовского района. В Ямальском районе северяне тоже жалуются на медленный интернет. Несмотря на уверения «Ростелеком» об улучшении качества связи, скорость оставляет желать лучшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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