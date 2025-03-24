Жители ямальского села попросили окружные власти провести им интернет

Жители села Гыда (Тазовский район, ЯНАО) не могут добиться того, чтобы им провели интернет-связь. С очередной просьбой они обратились к губернатору. Как пояснили в окружном департаменте информационных технологий, помощь в строительстве наземной линии до Гыды могут оказать только предприятия ТЭК.
«Здравствуйте Дмитрий Андреевич! Проведите, пожалуйста, нам интернет, село Гыда, нас никто не слышит, или скажите нашим властям Тазовского района», — пишет северянка Татьяна в комментариях в telegram-канале губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Ответ на запрос поступил от telegram-канала «ИТ и связь на Ямале». «В связи с отдаленностью села операторами связи используются спутниковые каналы связи, имеющие существенные ограничения пропускной способности», — ответили северянке в департаменте информационных технологий и связи. Также источник пояснил, что операторы прорабатывают варианты строительства наземной линии связи до села Гыда совместно с предприятиями ТЭК.
Проблемы с интернет-связью испытывают не только жители Тазовского района. В Ямальском районе северяне тоже жалуются на медленный интернет. Несмотря на уверения «Ростелеком» об улучшении качества связи, скорость оставляет желать лучшего.
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