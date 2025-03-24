Петербург рассматривает возможность доступа пенсионеров к школьным бассейнам

На заседании правительства Петербурга 25 марта было поднято предложение о предоставлении пенсионерам доступа к школьным бассейнам. Инициатива, предложенная депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, направлена на улучшение условий для физической активности граждан старшего возраста.
«Может быть, город может разрешить их использовать частично для отдельных программ серебряного возраста», — передает «Фонтанка» предложение депутата. Дмитриева отметила, что в Петербурге активно строятся новые школы с современной инфраструктурой, включая наличие бассейнов. Она предложила рассмотреть возможность использования этих объектов для программ, ориентированных на пенсионеров.
Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова ответила на предложение, подчеркнув, что пенсионеры уже имеют доступ к спортивным услугам, включая бассейны, в четырех новых центрах серебряного возраста. Она также указала на высокую загруженность школьных бассейнов в связи с вечерними занятиями дополнительного образования. Тем не менее, Фидрикова выразила готовность дополнительно проработать этот вопрос с учебными заведениями.
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