24 марта 2025

Петербург рассматривает возможность доступа пенсионеров к школьным бассейнам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Петербурге активно строятся новые школы с современной инфраструктурой, включая наличие бассейнов
В Петербурге активно строятся новые школы с современной инфраструктурой, включая наличие бассейнов Фото:

На заседании правительства Петербурга 25 марта было поднято предложение о предоставлении пенсионерам доступа к школьным бассейнам. Инициатива, предложенная депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, направлена на улучшение условий для физической активности граждан старшего возраста.

«Может быть, город может разрешить их использовать частично для отдельных программ серебряного возраста», — передает «Фонтанка» предложение депутата. Дмитриева отметила, что в Петербурге активно строятся новые школы с современной инфраструктурой, включая наличие бассейнов. Она предложила рассмотреть возможность использования этих объектов для программ, ориентированных на пенсионеров.

Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова ответила на предложение, подчеркнув, что пенсионеры уже имеют доступ к спортивным услугам, включая бассейны, в четырех новых центрах серебряного возраста. Она также указала на высокую загруженность школьных бассейнов в связи с вечерними занятиями дополнительного образования. Тем не менее, Фидрикова выразила готовность дополнительно проработать этот вопрос с учебными заведениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заседании правительства Петербурга 25 марта было поднято предложение о предоставлении пенсионерам доступа к школьным бассейнам. Инициатива, предложенная депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, направлена на улучшение условий для физической активности граждан старшего возраста. «Может быть, город может разрешить их использовать частично для отдельных программ серебряного возраста», — передает «Фонтанка» предложение депутата. Дмитриева отметила, что в Петербурге активно строятся новые школы с современной инфраструктурой, включая наличие бассейнов. Она предложила рассмотреть возможность использования этих объектов для программ, ориентированных на пенсионеров. Глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова ответила на предложение, подчеркнув, что пенсионеры уже имеют доступ к спортивным услугам, включая бассейны, в четырех новых центрах серебряного возраста. Она также указала на высокую загруженность школьных бассейнов в связи с вечерними занятиями дополнительного образования. Тем не менее, Фидрикова выразила готовность дополнительно проработать этот вопрос с учебными заведениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...