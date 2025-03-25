Сальмонелла и другие нарушения в петербургском баре «Свобода»

В Петербургском баре «Свобода» во время проверки были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Среди прочего, в курином филе обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«21 февраля 2025 года по результатам проверки деятельности организации выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. <...> В курином филе были обнаружены патогенные микроорганизмы — бактерия рода Salmonella», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. В ходе проверки было установлено, что планировка производственных помещений бара не соответствует требованиям поточности технологических процессов. Персонал не предоставил медицинские книжки, что является обязательным условием для работы в сфере общественного питания. Отсутствовал ежедневный осмотр работников.
В дополнение к вышеупомянутым нарушениям, в баре были обнаружены серьезные проблемы с алкогольной продукцией. Настойки, такие как «Малиновая», «Клюква» и другие, продавались без соблюдения требований к оформлению технологических карт. Сроки годности этих продуктов не были определены, а документы, подтверждающие их качество и безопасность, отсутствовали. Также была обнаружена сомнительная алкогольная продукция без какой-либо идентификации. В результате выявленных нарушений Петроградский суд принял решение о приостановлении деятельности бара «Свобода» на 60 суток.
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