«Словесный и материальный мусор»: губернатор Шумков обратился к курганцам с особой просьбой

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона активно участвовать в уборке улиц и территорий после таяния снега. В своем обращении он подчеркнул, что под весенним солнцем начинает открываться мусор, который скапливался в течение зимы.
«А словесный и материальный мусор и без того заполоняют наше пространство. Потому давайте приберемся, дорогие земляки. Наведем порядок на прилегающей к нашим домам и квартирам территории», — пишет Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
Глава региона подчеркнул, что граждане, зачастую разбирающиеся в международной политике и проблемах управления государством, забывают о необходимости поддержания чистоты в своем непосредственном окружении. Губернатор также выразил мнение, что любовь к Родине заключается не только в словах, но и в ежедневных поступках, направленных на улучшение и украшение окружающей среды.
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