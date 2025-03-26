26 марта 2025

«Словесный и материальный мусор»: губернатор Шумков обратился к курганцам с особой просьбой

Губернатор Шумков призвал курганцев убирать улицы после таяния снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Шумков попросил курганцев чаще убираться на улицах
Губернатор Шумков попросил курганцев чаще убираться на улицах Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона активно участвовать в уборке улиц и территорий после таяния снега. В своем обращении он подчеркнул, что под весенним солнцем начинает открываться мусор, который скапливался в течение зимы.

«А словесный и материальный мусор и без того заполоняют наше пространство. Потому давайте приберемся, дорогие земляки. Наведем порядок на прилегающей к нашим домам и квартирам территории», — пишет Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Глава региона подчеркнул, что граждане, зачастую разбирающиеся в международной политике и проблемах управления государством, забывают о необходимости поддержания чистоты в своем непосредственном окружении. Губернатор также выразил мнение, что любовь к Родине заключается не только в словах, но и в ежедневных поступках, направленных на улучшение и украшение окружающей среды.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона активно участвовать в уборке улиц и территорий после таяния снега. В своем обращении он подчеркнул, что под весенним солнцем начинает открываться мусор, который скапливался в течение зимы. «А словесный и материальный мусор и без того заполоняют наше пространство. Потому давайте приберемся, дорогие земляки. Наведем порядок на прилегающей к нашим домам и квартирам территории», — пишет Шумков у себя в telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». Глава региона подчеркнул, что граждане, зачастую разбирающиеся в международной политике и проблемах управления государством, забывают о необходимости поддержания чистоты в своем непосредственном окружении. Губернатор также выразил мнение, что любовь к Родине заключается не только в словах, но и в ежедневных поступках, направленных на улучшение и украшение окружающей среды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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