26 марта 2025

В Шадринском колледже после смены руководства уволились почти 70 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники жалуются на притеснения со стороны нового директора
Сотрудники жалуются на притеснения со стороны нового директора Фото:

В Шадринском политехническом колледже после смены директора уволились почти 70 человек, в том числе почти весь состав администрации, учебный отдел и некоторые преподаватели. В коллективе напряженная обстановка, новые кадры не соответствуют требованиям, а премии получают приближенные директору люди. Об этом URA.RU рассказал сотрудник колледжа на правах анонимности.

«С приходом нового директора Даны Колесниковой атмосфера в коллективе стала невыносимой. Колесникова психологическим давлением и нерациональными действиями провела реформу в колледже, что привело к увольнению всего руководящего состава. Уволились заместители директора, руководители и заведующие отделений, сертифицированный эксперт чемпионатного движения, педагог — неоднократный чемпион России и участник мирового чемпионата по ремонту автомобилей, а также частично педагогический состав. В общей сложности уволилось около 70 человек! Под сокращение попали три сотрудника, все остальные уволились по собственному желанию, не выдержав морального прессинга. Оставшиеся сотрудники боятся высказывать свое мнение», — сообщил работник колледжа.

По данным работника, директор устроила в колледж подруг и родственников, которые не имеют необходимого образования и опыта работы. Под конкретного человека появилась новая должность — главный инженер. «В настоящий момент в учебной части нет ни одного квалифицированного сотрудника, учебный процесс нарушен, часы не выдаются, учебные планы отсутствуют, новые учебные планы делать некому. Пары ведут студенты старших курсов, некоторые для галочки», — отмечает сотрудник.

В общежитии технологического отделения закрыли библиотеку и столовую, закрыто учебно-подсобное хозяйство, где студенты проходили сельскохозяйственную практику. Значительно выросла стоимость обедов для студентов, в том числе из-за перевозки готовых блюд.

URA.RU направило в департамент образования и науки Курганской области запрос с просьбой прокомментировать указанную информацию. В пресс-службе ведомства ответили, что подобное обращение поступило в департамент образования и науки. Изложенные в обращении факты будут изучены в ходе служебной проверки в установленные законом сроки.

По данным СБИС, Дана Колесникова назначена директором Шадринского политехнического колледжа в апреле 2024 года. Ранее более 20 лет колледжем руководил Михаил Харлов. По данным, указанным на сайте колледже, свободными остаются должности: заместителя директора по учебной части, руководителя методической службы, руководителя физвоспитанием и заведующих четырьмя отделениями.

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В Шадринском политехническом колледже после смены директора уволились почти 70 человек, в том числе почти весь состав администрации, учебный отдел и некоторые преподаватели. В коллективе напряженная обстановка, новые кадры не соответствуют требованиям, а премии получают приближенные директору люди. Об этом URA.RU рассказал сотрудник колледжа на правах анонимности. «С приходом нового директора Даны Колесниковой атмосфера в коллективе стала невыносимой. Колесникова психологическим давлением и нерациональными действиями провела реформу в колледже, что привело к увольнению всего руководящего состава. Уволились заместители директора, руководители и заведующие отделений, сертифицированный эксперт чемпионатного движения, педагог — неоднократный чемпион России и участник мирового чемпионата по ремонту автомобилей, а также частично педагогический состав. В общей сложности уволилось около 70 человек! Под сокращение попали три сотрудника, все остальные уволились по собственному желанию, не выдержав морального прессинга. Оставшиеся сотрудники боятся высказывать свое мнение», — сообщил работник колледжа. По данным работника, директор устроила в колледж подруг и родственников, которые не имеют необходимого образования и опыта работы. Под конкретного человека появилась новая должность — главный инженер. «В настоящий момент в учебной части нет ни одного квалифицированного сотрудника, учебный процесс нарушен, часы не выдаются, учебные планы отсутствуют, новые учебные планы делать некому. Пары ведут студенты старших курсов, некоторые для галочки», — отмечает сотрудник. В общежитии технологического отделения закрыли библиотеку и столовую, закрыто учебно-подсобное хозяйство, где студенты проходили сельскохозяйственную практику. Значительно выросла стоимость обедов для студентов, в том числе из-за перевозки готовых блюд. URA.RU направило в департамент образования и науки Курганской области запрос с просьбой прокомментировать указанную информацию. В пресс-службе ведомства ответили, что подобное обращение поступило в департамент образования и науки. Изложенные в обращении факты будут изучены в ходе служебной проверки в установленные законом сроки. По данным СБИС, Дана Колесникова назначена директором Шадринского политехнического колледжа в апреле 2024 года. Ранее более 20 лет колледжем руководил Михаил Харлов. По данным, указанным на сайте колледже, свободными остаются должности: заместителя директора по учебной части, руководителя методической службы, руководителя физвоспитанием и заведующих четырьмя отделениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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