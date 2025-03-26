В Шадринском колледже после смены руководства уволились почти 70 человек

В Шадринском политехническом колледже после смены директора уволились почти 70 человек, в том числе почти весь состав администрации, учебный отдел и некоторые преподаватели. В коллективе напряженная обстановка, новые кадры не соответствуют требованиям, а премии получают приближенные директору люди. Об этом URA.RU рассказал сотрудник колледжа на правах анонимности.
«С приходом нового директора Даны Колесниковой атмосфера в коллективе стала невыносимой. Колесникова психологическим давлением и нерациональными действиями провела реформу в колледже, что привело к увольнению всего руководящего состава. Уволились заместители директора, руководители и заведующие отделений, сертифицированный эксперт чемпионатного движения, педагог — неоднократный чемпион России и участник мирового чемпионата по ремонту автомобилей, а также частично педагогический состав. В общей сложности уволилось около 70 человек! Под сокращение попали три сотрудника, все остальные уволились по собственному желанию, не выдержав морального прессинга. Оставшиеся сотрудники боятся высказывать свое мнение», — сообщил работник колледжа.
По данным работника, директор устроила в колледж подруг и родственников, которые не имеют необходимого образования и опыта работы. Под конкретного человека появилась новая должность — главный инженер. «В настоящий момент в учебной части нет ни одного квалифицированного сотрудника, учебный процесс нарушен, часы не выдаются, учебные планы отсутствуют, новые учебные планы делать некому. Пары ведут студенты старших курсов, некоторые для галочки», — отмечает сотрудник.
В общежитии технологического отделения закрыли библиотеку и столовую, закрыто учебно-подсобное хозяйство, где студенты проходили сельскохозяйственную практику. Значительно выросла стоимость обедов для студентов, в том числе из-за перевозки готовых блюд.
URA.RU направило в департамент образования и науки Курганской области запрос с просьбой прокомментировать указанную информацию. В пресс-службе ведомства ответили, что подобное обращение поступило в департамент образования и науки. Изложенные в обращении факты будут изучены в ходе служебной проверки в установленные законом сроки.
По данным СБИС, Дана Колесникова назначена директором Шадринского политехнического колледжа в апреле 2024 года. Ранее более 20 лет колледжем руководил Михаил Харлов. По данным, указанным на сайте колледже, свободными остаются должности: заместителя директора по учебной части, руководителя методической службы, руководителя физвоспитанием и заведующих четырьмя отделениями.
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