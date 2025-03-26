Казахстан пытается помочь Тюменской области избежать паводка

В Казахстане начался сброс воды из Сергеевского водохранилища, с которого в 2024 году начался паводок в Тюменской области. На официальном сайте министерства водных ресурсов и ирригации республики указано, что подобные операции проводятся на водохранилищах во всех частях страны.
«Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод. По состоянию на 27 марта ситуация такова: в Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 493,2 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища — 195 кубометров воды в секунду», — указано в публикации министерства водных ресурсов и ирригации р. Казахстан.
Если уровень воды в Сергеевском водохранилищах будет критически превышен, вода начнет подниматься и в р. Ишим. В министерстве водных ресурсов и ирригации р. Казахстан уточнили, что паводковая вода перенаправляется в озера республики.
В Тюменской области к приходу воды активно готовятся уже несколько недель подряд. В некоторых муниципалитетах региона строятся дамбы и укрепления, была открыта «горячая линия»по вопросам, связанным с паводком. В Ишимском районе, в который, по прогнозам экспертов, может прийти «большая вода», для укрепления земляных насыпей подготовлено 30 000 мешков и 2 000 метров полиэтиленовой пленки.
«Для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ подготовлена группировка. В составе 500 человек, 229 единиц техники и трех плавсредств», — сообщает telegram-канал правительственного инфоцентра со ссылкой на слова главы Ишима Федора Шишкина.
Ранее URA.RU писало о том, что по прогнозам экспертов, паводок может прийти на территорию Тюменской области в ближайшие недели. «Большую воду», в частности, ожидают на р. Ишим.
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