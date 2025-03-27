Глава Росгвардии наградил сына Кадырова медалью

Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов наградил сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама медалью «За боевое отличие». Об этом сообщается в telegram-канале Росгвардии по региону.
«Помощнику Главы Чеченской Республики, начальнику отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики Адаму Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии „За боевое отличие“, которой его наградил директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов», — говорится в сообщении. Службу безопасности региона Кадыров возглавляет с 2023 года, за это он был признан в Книге рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности.
Адам Кадыров также удостоен звания Героя Чеченской Республики, награжден орденом Кадырова, орденом парламента Чечни «Честь Отечества», имеет награды «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», второй по значимости орден Татарстана «Дуслык». Также сыну Кадырова вручены орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов.
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