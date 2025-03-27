В Тюмени решат проблему с пробками возле Антипинского НПЗ

В Тюмени возле Антипинского НПЗ решат проблему с пробками с помощью ремонта дороги и расширения Старого Тобольского тракта. Об этом заявили в городской администрации в ответ на обращение местного жителя. Тюменец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» пожаловался на дорожные заторы в указанном районе.
«В весенне-летний период будет выполнен ямочный ремонт участков дороги в границах города. Также в настоящее время администрацией города Тюмени реализуется проект по расширению Старого Тобольского тракта. Длина данного отрезка весьма значительна. Строительно-монтажные работы начнутся в текущем году и будут продолжаться три года», — заявили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что Старый Тобольский тракт расширят до четырех полос на участке от границы города до примыкания к улице Республики. Стоимость работ превышает миллиард рублей.
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