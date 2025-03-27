27 марта 2025

В Тюмени решат проблему с пробками возле Антипинского НПЗ

В Тюмени в Антипино проблему с пробками решат с помощью расширения тракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы проведут в течение трех лет
Работы проведут в течение трех лет Фото:

В Тюмени возле Антипинского НПЗ решат проблему с пробками с помощью ремонта дороги и расширения Старого Тобольского тракта. Об этом заявили в городской администрации в ответ на обращение местного жителя. Тюменец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» пожаловался на дорожные заторы в указанном районе.

«В весенне-летний период будет выполнен ямочный ремонт участков дороги в границах города. Также в настоящее время администрацией города Тюмени реализуется проект по расширению Старого Тобольского тракта. Длина данного отрезка весьма значительна. Строительно-монтажные работы начнутся в текущем году и будут продолжаться три года», — заявили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что  Старый Тобольский тракт расширят до четырех полос на участке от границы города до примыкания к улице Республики. Стоимость работ превышает миллиард рублей.

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В Тюмени возле Антипинского НПЗ решат проблему с пробками с помощью ремонта дороги и расширения Старого Тобольского тракта. Об этом заявили в городской администрации в ответ на обращение местного жителя. Тюменец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» пожаловался на дорожные заторы в указанном районе. «В весенне-летний период будет выполнен ямочный ремонт участков дороги в границах города. Также в настоящее время администрацией города Тюмени реализуется проект по расширению Старого Тобольского тракта. Длина данного отрезка весьма значительна. Строительно-монтажные работы начнутся в текущем году и будут продолжаться три года», — заявили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что  Старый Тобольский тракт расширят до четырех полос на участке от границы города до примыкания к улице Республики. Стоимость работ превышает миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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