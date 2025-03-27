Ямальцев предупредили о надвигающимся ветре

На выходных в пяти районах Ямала ожидается ветер до 18-20 метров в секунду. Об этом сообщили в социальных сетях ГУ МЧС России по ЯНАО.
«29 марта на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, в Ямальском, по северо-западу Тазовского районов порывы 15-20 м/с, днем в Шурышкарском, по северу Приуральского и Надымского районов порывы 15-18 м/с», — написали в telegram-канале окружного управления МЧС.
URA.RU сообщало, что в ЯНАО до конца следующей недели ожидается потепление. Синоптики предупреждают о метелях и гололеде.
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