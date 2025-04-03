Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду из Воскресенска в овертайме

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Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду из Воскресенска
Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду из Воскресенска Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Химик» из Воскресенкая. Матч закончился со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«В очень сложном матче, в котором была высока цена ошибки, забираем важнейшую победу и сравниваем счет в серии!», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». Счет матча 2:1 в пользу ХК «Зауралье». 

В предыдущем матче хоккейная команда из Кургана «Зауралье» уступила «Химику» из Воскресенска со счетом 2:1 в матче, который состоялся 1 апреля на поле соперника. Единственный гол за Курган забил Егор Круженков.

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Курганский ХК «Зауралье» обыграл команду «Химик» из Воскресенкая. Матч закончился со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «В очень сложном матче, в котором была высока цена ошибки, забираем важнейшую победу и сравниваем счет в серии!», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». Счет матча 2:1 в пользу ХК «Зауралье».  В предыдущем матче хоккейная команда из Кургана «Зауралье» уступила «Химику» из Воскресенска со счетом 2:1 в матче, который состоялся 1 апреля на поле соперника. Единственный гол за Курган забил Егор Круженков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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