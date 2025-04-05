Пленные бойцы ВСУ рассказали, что Киев готовится отступить из Курской области

Украинская армия планирует отступить из Курской области. Об этом рассказали военнопленные бойцы ВСУ.
«Я не знаю, чего они пошли на ваш регион <...> Все равно идти назад — теперь говорят, что отступать будут», — сказал пленный украинский боец Антон Зайцев в беседе с «Известиями». По его словам, даже самим участникам боевых действий не было ясно, какова цель операции в Курской области.
Другой военнопленный, Александр Барлич, поделился своим опытом участия в операции. Он рассказал о слабой подготовке и неорганизованности командования, которое отправило его и его товарищей в зону боевых действий без должной разведки и поддержки. «Командование нам дало в другое направление идти, в другую посадку. Вроде как там наши. Ну, мы туда пришли, а там не наши», — отметил Барлич.
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