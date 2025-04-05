05 апреля 2025

Глава курганской «Рублевки» показал, как надо наводить порядок возле мэрии. Фото

Курганский глава округа Язовских навел порядок возле мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Язовских организовал субботник в селе
Язовских организовал субботник в селе Фото:

Глава Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», вместе со своими сотрудниками занялся побелкой деревьев и наведением порядка возле здания администрации. Об этом мэр округа Олег Язовских рассказал в соцсети.

«С коллегами из администрации дружно начали наведение порядка в нашем селе Кетово. Приглашаю всех неравнодушных принять участие в субботниках», — написал Язовских на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона активно участвовать в уборке улиц и территорий после таяния снега. В своем обращении он подчеркнул, что под весенним солнцем начинает открываться мусор, который скапливался в течение зимы. 

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Глава Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», вместе со своими сотрудниками занялся побелкой деревьев и наведением порядка возле здания администрации. Об этом мэр округа Олег Язовских рассказал в соцсети. «С коллегами из администрации дружно начали наведение порядка в нашем селе Кетово. Приглашаю всех неравнодушных принять участие в субботниках», — написал Язовских на своей странице во «ВКонтакте». Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона активно участвовать в уборке улиц и территорий после таяния снега. В своем обращении он подчеркнул, что под весенним солнцем начинает открываться мусор, который скапливался в течение зимы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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