Глава Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», вместе со своими сотрудниками занялся побелкой деревьев и наведением порядка возле здания администрации. Об этом мэр округа Олег Язовских рассказал в соцсети.
«С коллегами из администрации дружно начали наведение порядка в нашем селе Кетово. Приглашаю всех неравнодушных принять участие в субботниках», — написал Язовских на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона активно участвовать в уборке улиц и территорий после таяния снега. В своем обращении он подчеркнул, что под весенним солнцем начинает открываться мусор, который скапливался в течение зимы.
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