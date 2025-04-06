У тюменского комбината школьного питания на треть упала прибыль

В Тюмени у комбината школьного питания «Центральный» прибыль за год сократилась на 35%. Выручка за 2024 год составила два миллиарда рублей. Такая информация указана в бухгалтерской отчетности организации, опубликованной на сайте анализа финансового состояния российских организаций TestFirm.
«Финансовое состояние АО КШП „ЦЕНТРАЛЬНЫЙ“. Выручка за 2024 год: два миллиарда рублей (+4% за год). Чистая прибыль за 2024 год: 64,7 миллиона рублей (-35,6% за год)», — указано в отчете.
В мае 2024-го силовики проводили проверку комбината. Организацию подозревали в нарушениях при госзакупках.
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