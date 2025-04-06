06 апреля 2025
05 апреля 2025

У тюменского комбината школьного питания на треть упала прибыль

У тюменского комбината школьного питания «Центральный» упала прибыль на 35%
© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка за 2024 год составила два миллиарда рублей
Выручка за 2024 год составила два миллиарда рублей Фото:

В Тюмени у комбината школьного питания «Центральный» прибыль за год сократилась на 35%. Выручка за 2024 год составила два миллиарда рублей. Такая информация указана в бухгалтерской отчетности организации, опубликованной на сайте анализа финансового состояния российских организаций TestFirm.

«Финансовое состояние АО КШП „ЦЕНТРАЛЬНЫЙ“. Выручка за 2024 год: два миллиарда рублей (+4% за год). Чистая прибыль за 2024 год: 64,7 миллиона рублей (-35,6% за год)», — указано в отчете.

В мае 2024-го силовики проводили проверку комбината. Организацию подозревали в нарушениях при госзакупках. 

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В Тюмени у комбината школьного питания «Центральный» прибыль за год сократилась на 35%. Выручка за 2024 год составила два миллиарда рублей. Такая информация указана в бухгалтерской отчетности организации, опубликованной на сайте анализа финансового состояния российских организаций TestFirm. «Финансовое состояние АО КШП „ЦЕНТРАЛЬНЫЙ“. Выручка за 2024 год: два миллиарда рублей (+4% за год). Чистая прибыль за 2024 год: 64,7 миллиона рублей (-35,6% за год)», — указано в отчете. В мае 2024-го силовики проводили проверку комбината. Организацию подозревали в нарушениях при госзакупках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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