06 апреля 2025

В историческом особняке в центре Тюмени откроют гастробистро

В центре Тюмени в «Доме Князева» откроют гастробистро «Техникум»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение откроется в июле
Заведение откроется в июле Фото:

В Тюмени в «Доме Князева» на улице Ленина появится гастробистро «Техникум». Ресторан планируют открыть 1 июля. Об этом рассказала основательница сети тюменских ресторанов Лариса Невидайло.

«На первом этаже будет гастробистро „Техникум“, на цокольном этаже — бар. До открытия осталось три-четыре месяца. Планируем открыться 1 июля, точную дату сообщим позднее», — рассказала Невидайло в telegram-каанле сети ресторанов «Максим».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в апарт-отеле на набережной расположится ресторан «Горыныч». Сроки открытия заведения неизвестно, но дом сдадут в 2026 году.

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В Тюмени в «Доме Князева» на улице Ленина появится гастробистро «Техникум». Ресторан планируют открыть 1 июля. Об этом рассказала основательница сети тюменских ресторанов Лариса Невидайло. «На первом этаже будет гастробистро „Техникум“, на цокольном этаже — бар. До открытия осталось три-четыре месяца. Планируем открыться 1 июля, точную дату сообщим позднее», — рассказала Невидайло в telegram-каанле сети ресторанов «Максим». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в апарт-отеле на набережной расположится ресторан «Горыныч». Сроки открытия заведения неизвестно, но дом сдадут в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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