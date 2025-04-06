В историческом особняке в центре Тюмени откроют гастробистро

В Тюмени в «Доме Князева» на улице Ленина появится гастробистро «Техникум». Ресторан планируют открыть 1 июля. Об этом рассказала основательница сети тюменских ресторанов Лариса Невидайло.
«На первом этаже будет гастробистро „Техникум“, на цокольном этаже — бар. До открытия осталось три-четыре месяца. Планируем открыться 1 июля, точную дату сообщим позднее», — рассказала Невидайло в telegram-каанле сети ресторанов «Максим».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в апарт-отеле на набережной расположится ресторан «Горыныч». Сроки открытия заведения неизвестно, но дом сдадут в 2026 году.
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