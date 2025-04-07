В Европе не знают, что делать с миллионами украинских беженцев

Евросоюз пока не разработал конкретный план по вопросу дальнейшей судьбы миллионов украинских беженцев после завершения военного конфликта между Россией и Украиной. Для регулирования их статуса в настоящий момент используется Директива о временной защите (TPD), срок действия которой ограничен и заканчивается при прекращении боевых действий, сообщают иностранные порталы.
«Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, поскольку нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией», — пишет Euractiv. Благодаря TPD смогли обустроиться около 4,3 миллиона украинцев, преимущественно в Польше, Германии, Чехии и Словакии.
Директива о временной защите была разработана в 2001 году и активирована для решения ситуации с украинскими беженцами после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года. В прошлом году страны ЕС продлили действие этой директивы до марта 2026 года. Согласно документу, украинцы получают право жить, работать и пользоваться всеми социальными услугами в странах Евросоюза.
Согласно информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, наблюдается снижение количества украинцев, желающих вернуться на родину после окончания военных действий. В 2024 году лишь 65% опрошенных выразили готовность вернуться, что меньше по сравнению с 77% двумя годами ранее. Количество тех, кто сомневается в возвращении, увеличилось до 24% с предыдущих 18%.
Как сообщает Euractiv, после истечения срока Директивы Евросоюза, каждая страна-член ЕС будет вынуждена самостоятельно принимать решения относительно беженцев из Украины. Основываться государства будут на национальном законодательстве.
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