Пять тюменцев помогали телефонным мошенникам обманывать людей на деньги. Они устанавливали симбоксы и обеспечивали их работу, за это жителям платили 400 долларов в неделю. Всех подозреваемых задержали. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Пятеро жителей Тюменской области нашли работу в мессенджере. В их обязанности входило устанавливать сим-боксы и обеспечивать бесперебойную работу оборудования. Анонимные кураторы использовали эти технические средства для массового обзвона граждан нашей страны и хищения у них денежных средств», — написала Волк.
У тюменцев изъяли около двух тысяч сим-карт. Возбуждено уголовное дело, всем грозит до десяти лет лишения свободы. Четырех жителей отправили в СИЗО, одной подозреваемой в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий.
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