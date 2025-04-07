Силовики задержали банду тюменцев, которая помогала телефонным мошенникам. Видео

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У тюменцев изъяли около двух тысяч сим-карт
У тюменцев изъяли около двух тысяч сим-карт Фото:

Пять тюменцев помогали телефонным мошенникам обманывать людей на деньги. Они устанавливали симбоксы и обеспечивали их работу, за это жителям платили 400 долларов в неделю. Всех подозреваемых задержали. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пятеро жителей Тюменской области нашли работу в мессенджере. В их обязанности входило устанавливать сим-боксы и обеспечивать бесперебойную работу оборудования. Анонимные кураторы использовали эти технические средства для массового обзвона граждан нашей страны и хищения у них денежных средств», — написала Волк.

У тюменцев изъяли около двух тысяч сим-карт. Возбуждено уголовное дело, всем грозит до десяти лет лишения свободы. Четырех жителей отправили в СИЗО, одной подозреваемой в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий.

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Пять тюменцев помогали телефонным мошенникам обманывать людей на деньги. Они устанавливали симбоксы и обеспечивали их работу, за это жителям платили 400 долларов в неделю. Всех подозреваемых задержали. Об этом в своем telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Пятеро жителей Тюменской области нашли работу в мессенджере. В их обязанности входило устанавливать сим-боксы и обеспечивать бесперебойную работу оборудования. Анонимные кураторы использовали эти технические средства для массового обзвона граждан нашей страны и хищения у них денежных средств», — написала Волк. У тюменцев изъяли около двух тысяч сим-карт. Возбуждено уголовное дело, всем грозит до десяти лет лишения свободы. Четырех жителей отправили в СИЗО, одной подозреваемой в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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